Sto milionů pro Ruprechtice. Sídliště se dočká více parkovacích míst

Liberec zaplatí za další dvě etapy opravy sídliště v Ruprechticích přes 100 milionů korun. Změny se zde dotknou především doposud nedostačujících míst pro parkování. Do budoucna radnice počítá také s úpravami na Broumovské i na Františkově, kde je celkem přes 2 500 bytů.
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...

Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude parkovacích míst, dělníci opraví silnice a cesty, přibudou i zeleň či nové dětské hřiště.

Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...
Liberecká Hokejka. Více než 500 bytů v největšímu libereckému paneláku tvaru...
Tématem regenerace libereckých sídlišť se radnice zabývá už zhruba sedm let. Na základě jejich stáří, velikosti a opotřebení stanovila pořadí, podle kterého chce více než třicítku lokalit postupně opravit.

„Za námi už je regenerace sídliště Rochlice, za což děkujeme i předchozím vedením města. Zde je kolem 1800 bytů, opotřebenost byla kolem 60 procent a bylo z let 1988 až 1992. Jako druhé v pořadí jsme se už asi před čtyřmi roky rozhodli opravit ulice Rychtářská a Třešňová v Ruprechticích a nyní na to navazujeme druhou a třetí etapou,“ objasnil posloupnosti prací primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Celý tento komplex o 600 bytech je z roku 1968 až 1971 a opotřebenost byla také zhruba na úrovni 60 procent. První etapa nás stála téměř 20 milionů, druhá bude stát 102 milionů,“ vyčíslil Zámečník.

Radnice dostala na dokončení oprav sídliště tři nabídky. S výslednou cenou je primátor spokojený, protože se oproti projektu snížila zhruba o 10 milionů korun. Stavět by se zde mělo začít letos v říjnu a kompletně hotovo mát být koncem roku 2026. Nejprve dojde k uzavření Rychtářské a teprve po jejím dokončení se práce přesunou do ulice Třešňová.

Hlavní změny se v Ruprechticích budou týkat navýšení počtu parkovacích míst, kterých zde má nyní vzniknout 100. Dále dojde i na opravu silnic, cest i veřejného osvětlení nebo přidání zeleně a mobiliáře. V lokalitě přibude také nové dětské hřiště a stanoviště na tříděný odpad.

Předchozí etapa zahrnovala rovněž přidání několika desítek parkovacích míst v Rychtářské ulici. Vedle toho došlo v lokalitě také k opravě silnic a přibyla zeleň s hřištěm.

Další sídliště čekají

„Pokud by se někdo ptal, jestli v Liberci náhodou neexistuje sídliště, které potřebuje opravit ještě více, tak ano. Osmdesátiprocentní opotřebení má ještě sídliště Broumovská, kde je 1 500 bytů, a další v pořadí je Františkov se stejným opotřebením a 1 200 byty. To jsou další dva čekatelé,“ předeslal liberecký primátor.

Dále magistrát připravuje také rekonstrukci sídliště Gagarinova. Zde by s výběrovým řízením, nebo možná dokonce první etapou, vedení rádo začalo už v příštím roce.

„V tomto případě se kvůli dotačnímu programu potřebujeme vejít nejdéle do roku 2029,“ poznamenala náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Sto milionů pro Ruprechtice. Sídliště se dočká více parkovacích míst

Liberec zaplatí za další dvě etapy opravy sídliště v Ruprechticích přes 100 milionů korun. Změny se zde dotknou především doposud nedostačujících míst pro parkování. Do budoucna radnice počítá také s...

