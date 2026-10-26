„Když se staví silnice a dálnice, najdou archeologové leccos. Hroby vojáků, zlaté mince, hrnce. Ale tohle je poprvé. Zvláštní kruhový otvor v zemi. Zbytky šibenice,“ vyzdvihlo ŘSD na Facebooku unikátní archeologický objev při výstavbě přeložky obce Lvová.
Vědci popraviště odkryli na zalesněném kopci nad silnicí spojující Liberec a Jablonné v Podještědí hned v prvních dnech průzkumu. Podle archeologa Jana Košťála jde o mimořádný a překvapivý objev.
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Obchvat za stamiliony uleví Lvové, v bezpečí budou i turisté mířící na zámek
„Po obnažení skalního podloží, zde na kraji lesa, byla objevena do skály vytesaná válcová díra o hloubce jednoho metru a průměru kolem 70 až 80 centimetrů. Dlouho jsme nevěděli, na co se vlastně díváme,“ přiblížil a dodal, že identifikovat se šibenici podařilo až po rešerši archivních pramenů. Těmi bylo první vojenské mapování.
„V archivních pramenech je v tomto místě zakreslená šibenice a u cesty, dnes označované jako silnice I/13, je nápis Galgenschenke – Šibeniční hospoda,“ popsal Košťál.
Díky umístění na kopci bylo na popraviště vidět z širokého okolí. „Možná sem bylo vidět i z nedalekého zámku Lemberk, který se nám nyní skrývá za korunami borovic,“ doplnil archeolog.
Nejbližší zbytky šibenice u Železného Brodu
Šibenice pravděpodobně stála na jedné podstavě a byla podepřena čtyřmi kůly. „Můžeme pouze uvažovat, jestli byla ve tvaru T, nebo ve tvaru typické šibenice, obráceného L,“ nastínil Košťál.
Nález je zajímavý také díky četnosti obdobných pozůstatků v republice. Nejbližší zbytky šibenice, která pochází z roku 1685, jsou nad Železným Brodem. Tam se dochoval její kamenný podstavec.
Další popraviště lidé najdou na Tachovsku nebo poblíž Horního Slavkova. „Trestem smrti se trestalo i za obyčejnou krádež a nemuselo se jednat ani o krádež ve svatostánku. O hrdelní právo přicházela města během tereziánských a josefínských reforem v druhé polovině 18. století,“ vylíčil Košťál.
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Skoro tři čtvrtě miliardy bude stát obchvat Lvové. Zvýší bezpečnost místních i turistů
Stavba obchvatu, na které se šibenice našla, začala letos v dubnu. Nová silnice by měla ulevit místním i turistům. Obcí denně projede téměř třináct tisíc aut, z toho téměř 1 500 tvoří těžká nákladní vozidla.
„Nová přeložka odvede z obce tranzitní dopravu a pro místní bude pohyb po Lvové bezpečnější. Délka přeložky je navíc kratší než nynější trasa, čímž se všem zrychlí cesta,“ popsal v dubnu ministr dopravy Ivan Bednárik (nestr. za SPD).
Přeložka obce, dlouhá zhruba dva a půl kilometru, bude mít tři pruhy, dva z nich povedou na Liberec. Součástí budou čtyři mosty, mimoúrovňová křižovatka a šest opěrných zdí. Nejdelší z nich bude měřit přes 200 metrů a bude téměř sedmnáct metrů vysoká.
„Součástí stavby bude taky skoro kilometr protihlukových stěn. Hluk z dopravy tak bude odcloněn,“ dodal generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Silnice bude hotová v červnu roku 2028 a vyžádá si více než 624 milionů korun bez daně.