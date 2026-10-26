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Kruhový otvor ve skále. Na stavbě obchvatu objevili pozůstatky dávné šibenice

Matěj Klimša
  12:31
Na stavbě obchvatu Lvové na Liberecku našli archeologové pozůstatky šibenice. Kruhový otvor vytesaný do skály objevili hned na začátku průzkumu, jeho účel se podařilo určit díky historickým mapám. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jde o vůbec první takový nález při výstavbě silnice v Česku.

„Když se staví silnice a dálnice, najdou archeologové leccos. Hroby vojáků, zlaté mince, hrnce. Ale tohle je poprvé. Zvláštní kruhový otvor v zemi. Zbytky šibenice,“ vyzdvihlo ŘSD na Facebooku unikátní archeologický objev při výstavbě přeložky obce Lvová.

Kruhový otvor vytesaný do skály našli hned na začátku průzkumu, jeho účel se podařilo určit díky historickým mapám. (říjen 2026)
Na stavbě obchvatu Lvové na Liberecku našli archeologové pozůstatky šibenice. (říjen 2026)
Kruhový otvor vytesaný do skály našli hned na začátku průzkumu, jeho účel se podařilo určit díky historickým mapám. (říjen 2026)
Chystaný obchvat Lvové na Liberecku.
20 fotografií

Vědci popraviště odkryli na zalesněném kopci nad silnicí spojující Liberec a Jablonné v Podještědí hned v prvních dnech průzkumu. Podle archeologa Jana Košťála jde o mimořádný a překvapivý objev.

Obchvat za stamiliony uleví Lvové, v bezpečí budou i turisté mířící na zámek

„Po obnažení skalního podloží, zde na kraji lesa, byla objevena do skály vytesaná válcová díra o hloubce jednoho metru a průměru kolem 70 až 80 centimetrů. Dlouho jsme nevěděli, na co se vlastně díváme,“ přiblížil a dodal, že identifikovat se šibenici podařilo až po rešerši archivních pramenů. Těmi bylo první vojenské mapování.

„V archivních pramenech je v tomto místě zakreslená šibenice a u cesty, dnes označované jako silnice I/13, je nápis Galgenschenke – Šibeniční hospoda,“ popsal Košťál.

Díky umístění na kopci bylo na popraviště vidět z širokého okolí. „Možná sem bylo vidět i z nedalekého zámku Lemberk, který se nám nyní skrývá za korunami borovic,“ doplnil archeolog.

Nejbližší zbytky šibenice u Železného Brodu

Šibenice pravděpodobně stála na jedné podstavě a byla podepřena čtyřmi kůly. „Můžeme pouze uvažovat, jestli byla ve tvaru T, nebo ve tvaru typické šibenice, obráceného L,“ nastínil Košťál.

Nález je zajímavý také díky četnosti obdobných pozůstatků v republice. Nejbližší zbytky šibenice, která pochází z roku 1685, jsou nad Železným Brodem. Tam se dochoval její kamenný podstavec.

Další popraviště lidé najdou na Tachovsku nebo poblíž Horního Slavkova. „Trestem smrti se trestalo i za obyčejnou krádež a nemuselo se jednat ani o krádež ve svatostánku. O hrdelní právo přicházela města během tereziánských a josefínských reforem v druhé polovině 18. století,“ vylíčil Košťál.

Skoro tři čtvrtě miliardy bude stát obchvat Lvové. Zvýší bezpečnost místních i turistů

Stavba obchvatu, na které se šibenice našla, začala letos v dubnu. Nová silnice by měla ulevit místním i turistům. Obcí denně projede téměř třináct tisíc aut, z toho téměř 1 500 tvoří těžká nákladní vozidla.

„Nová přeložka odvede z obce tranzitní dopravu a pro místní bude pohyb po Lvové bezpečnější. Délka přeložky je navíc kratší než nynější trasa, čímž se všem zrychlí cesta,“ popsal v dubnu ministr dopravy Ivan Bednárik (nestr. za SPD).

Přeložka obce, dlouhá zhruba dva a půl kilometru, bude mít tři pruhy, dva z nich povedou na Liberec. Součástí budou čtyři mosty, mimoúrovňová křižovatka a šest opěrných zdí. Nejdelší z nich bude měřit přes 200 metrů a bude téměř sedmnáct metrů vysoká.

„Součástí stavby bude taky skoro kilometr protihlukových stěn. Hluk z dopravy tak bude odcloněn,“ dodal generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Silnice bude hotová v červnu roku 2028 a vyžádá si více než 624 milionů korun bez daně.

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