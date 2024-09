Cesta k nové čtvrti je volná, Turnov koupil vodní elektrárnu

Zakoupení malé vodní elektrárny je součástí dlouhodobé strategie Turnova. Elektrárna se nachází v areálu Shořalého mlýna na Koňském trhu, kde město vykupuje pozemky. Součástí je pila Plátek, objekt firmy KERI.

„Po dvaceti letech, kdy reprezentace města doufala v řešení prostoru Koňského trhu pomocí privátních developerů, jsme v roce 2020 po důkladném zvážení zastupiteli přistoupili k nákupu areálu pily,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke s tím, že hlavní ideou je nová obytná čtvrť.

„Plánujeme rozšířit centrum, revitalizovat areál a chceme, aby tato lokalita žila. Mimo bydlení máme v plánu přilákat podnikatele, kteří nabízejí služby, jako jsou kavárny, kadeřnictví a podobně,“ vysvětluje místostarosta Jan Lochman.

Turnov počítá i s vybudováním městského parku, objektem mateřské školky, náplavkou u řeky Jizery a rozšíří se i parkovací kapacita. „Lokalita je výhodná i díky přítomnosti vody. Je tam mnohem lepší vzduch než v centru, nabízí se více aktivit, včetně vycházek,“ dodává Lochman.

Elektrárna bude znovu v provozu

Objektů kolem Shořalého mlýna je několik a město je vydražilo v loňském roce. Samotná vodní elektrárna předmětem dražby nebyla. Tu město koupilo teprve letos. „Malá vodní elektrárna stála město padesát milionů korun a elektřina se tam vyráběla sto let,“ říká Lochman. „Posledních osm let je ale mimo provoz. Máme v plánu udělat rekonstrukci a elektrárnu znovu uvést do provozu. Odhad ceny je do pětačtyřiceti milionů s tím, že dvacet pět procent chceme pokrýt z dotací.“

Turnov má v plánu, že si bude pomocí elektrárny vyrábět svou elektřinu a tou pak bude zásobovat městské objekty. Jedním ze zamýšlených areálů je Maškovka, kde se nachází rozsáhlý a hojně využívaný sportovní areál.

„Maškovka je zhruba sto padesát metrů od elektrárny a vyrobenou elektřinu chceme dodávat právě tam, protože spotřeba energie je tam vysoká, nicméně stabilní,“ podotýká Lochman, který má na starosti i energetickou otázku města.

„Toto je jeden z mála projektů, který městu něco vydělá. Elektrárnu chceme v rámci rekonstrukce modernizovat novými technologiemi. Návratnost investice počítáme zhruba za deset let. Předchozí elektrárna byla v provozu sto roků, takže při dobré vůli budeme dalších devadesát let vydělávat.“

Historie Shořalého mlýna sahá až do patnáctého století, ale je pravděpodobné, že mlýn na tomto místě stál už dříve. Je také prvním mlýnem v českých zemích, kde se od roku 1886 svítilo elektřinou. To v tehdejších dobách vyvolalo obrovský zájem a na „světelnou senzaci“ se chodívali dívat lidé z širokého okolí. V roce 1904 byla u mlýna vybudována první elektrárna, která zásobovala elektřinou polovinu města.

Spor o záchodky

Poblíž městem zakoupeného areálu se nachází klub Refresh, který mimo zábavy nabízí i hudební produkci. Toalety klubu jsou ale v objektu, který je v majetku města, a na sociálních sítích kolovaly fámy, že město chce majiteli klubu užívání toalet zakázat, a bez fungujícího WC by z hygienických důvodů nebylo možné klub provozovat.

„Je stavebně a v rámci katastru těžké oddělit užívání toalet klubu od městské nemovitosti. Není v našem zájmu ohrozit fungování klubu, a přestože komunikace v minulosti nebyla ideální a po městě se objevovaly různé fámy, dali jsme majiteli dva roky, aby si fungování záchodků zajistil, a to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba,“ uzavřel místostarosta Lochman.