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Severočeské muzeum a univerzita budou intenzivněji spolupracovat

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  8:17aktualizováno  8:23

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Užší spolupráci plánují Severočeské muzeum (MUZA) a Technická univerzita v Liberci (TUL). | foto: Adam Pluhař

Užší spolupráci plánují Severočeské muzeum (MUZA) a Technická univerzita v Liberci (TUL). Vysoká škola nabídne odborné a technologické zázemí nebo kreativní potenciál a zkušenosti pedagogů či studentů, zatímco muzeum jí poskytne autentické prostředí pro zamýšlené projekty a přímý kontakt s veřejností.

„Obě instituce podepsaly oficiální memorandum, které dává jejich dlouholetým aktivitám pevný systém. A přinese novou úroveň spolupráce. Hlouběji propojí experty a maximálně využije potenciál obou partnerů napříč fakultami,“ informoval Adam Pluhař z oddělení komunikace univerzity.

V nejbližším horizontu chtějí společně obnovit například Ročenku liberecké architektury, což považuje Jan Stolín, děkan fakulty umění a architektury (FUA) za velmi důležitý projekt.

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„Je to příležitost navázat na tradici ročenky a zároveň veřejnosti představit aktuální vývoj architektury, veřejného prostoru i aktivit, které se v této oblasti odehrávají na fakultě i v muzeu,“ zmínil.

Současně nastínil, že fakulta pomůže oživit okolí muzea takzvanou Galerií v exteriéru. Tam by mohli studenti pravidelně vystavovat své výtvarné projekty i instalace. A na konci roku by chtělo muzeum spustit permanentní videomappingovou projekci.

„Máme v muzeu k dispozici spousty úžasného a neznámého materiálu. Spoluprací s univerzitou se zkrátka rozšiřují další možnosti prezentace našeho kulturního dědictví,“ doplnil ředitel muzea Jiří Křížek.

Užší spolupráci plánují Severočeské muzeum (MUZA) a Technická univerzita v Liberci (TUL).
Vysoká škola nabídne třeba odborné a technologické zázemí, zatímco muzeum jí poskytne například autentické prostředí pro zamýšlené projekty.
V nejbližším horizontu chtějí společně obnovit například Ročenku liberecké architektury.
Užší spolupráci plánují Severočeské muzeum (MUZA) a Technická univerzita v Liberci (TUL).
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Spolupráce napříč více fakultami

Partnerství není omezené jen na FUA, například fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií pro muzeum vyvinula jedinečnou technologii na skenování historických zvukových nosičů.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická se podílí na vydávání odborné publikace Fontes Nissae, zaměřené na historii, památky a umění, nebo na každoroční krajské geologické olympiádě.

„Běží také práce na odborné monografii o zapomenutém libereckém fotografovi Rudolfu Ginzelovi, jež by měla být hotová v průběhu příštího roku,“ poznamenal dále Pluhař.

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„Kolega Ivan Rous s TUL souběžně řeší několik projektů. V červnu otevřel novou výstavu o dokumentaci středověkých šlechtických sídel na Liberecku nebo připravuje novou expozici o Liberci v období druhé světové války. Kolegyně Adéla Mende chystá novou expozici o hotelu a vysílači na Ještědu,“ vyjmenoval ředitel muzea s tím, že by výčet mohl pokračovat dál.

Děkan Stolín si od spolupráce slibuje lepší propojení kulturního a akademického prostředí v krajském městě; díky ní se zviditelní zajímavé projekty, o kterých často veřejnost příliš neví.

„V plánu je také přivítání nových studentů balíčky, v nichž by každý prvák našel voucher ke vstupu na muzejní věž nebo do filmového klubu,“ uzavřel Pluhař z TUL.

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