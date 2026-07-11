„Obě instituce podepsaly oficiální memorandum, které dává jejich dlouholetým aktivitám pevný systém. A přinese novou úroveň spolupráce. Hlouběji propojí experty a maximálně využije potenciál obou partnerů napříč fakultami,“ informoval Adam Pluhař z oddělení komunikace univerzity.
V nejbližším horizontu chtějí společně obnovit například Ročenku liberecké architektury, což považuje Jan Stolín, děkan fakulty umění a architektury (FUA) za velmi důležitý projekt.
|
Kde to nefunguje, tam řeším průšvihy, říká nový rektor univerzity
„Je to příležitost navázat na tradici ročenky a zároveň veřejnosti představit aktuální vývoj architektury, veřejného prostoru i aktivit, které se v této oblasti odehrávají na fakultě i v muzeu,“ zmínil.
Současně nastínil, že fakulta pomůže oživit okolí muzea takzvanou Galerií v exteriéru. Tam by mohli studenti pravidelně vystavovat své výtvarné projekty i instalace. A na konci roku by chtělo muzeum spustit permanentní videomappingovou projekci.
„Máme v muzeu k dispozici spousty úžasného a neznámého materiálu. Spoluprací s univerzitou se zkrátka rozšiřují další možnosti prezentace našeho kulturního dědictví,“ doplnil ředitel muzea Jiří Křížek.
Spolupráce napříč více fakultami
Partnerství není omezené jen na FUA, například fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií pro muzeum vyvinula jedinečnou technologii na skenování historických zvukových nosičů.
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická se podílí na vydávání odborné publikace Fontes Nissae, zaměřené na historii, památky a umění, nebo na každoroční krajské geologické olympiádě.
„Běží také práce na odborné monografii o zapomenutém libereckém fotografovi Rudolfu Ginzelovi, jež by měla být hotová v průběhu příštího roku,“ poznamenal dále Pluhař.
|
Severočeské muzeum mění označení, nová MUZA má přivést návštěvníky z hor
„Kolega Ivan Rous s TUL souběžně řeší několik projektů. V červnu otevřel novou výstavu o dokumentaci středověkých šlechtických sídel na Liberecku nebo připravuje novou expozici o Liberci v období druhé světové války. Kolegyně Adéla Mende chystá novou expozici o hotelu a vysílači na Ještědu,“ vyjmenoval ředitel muzea s tím, že by výčet mohl pokračovat dál.
Děkan Stolín si od spolupráce slibuje lepší propojení kulturního a akademického prostředí v krajském městě; díky ní se zviditelní zajímavé projekty, o kterých často veřejnost příliš neví.
„V plánu je také přivítání nových studentů balíčky, v nichž by každý prvák našel voucher ke vstupu na muzejní věž nebo do filmového klubu,“ uzavřel Pluhař z TUL.