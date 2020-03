Policie hlásí úspěch kampaně proti falešným vnukům, seniory vzdělává

„Ahoj babičko, mám velký problém a potřebuji půjčit hodně peněz.“

Tak v různých obměnách přibližně vypadá věta, kterou osloví podvodníci po telefonu vybrané seniory. Když se jim podaří vytvořit dojem, že opravdu volá vnuk, jsou schopni důvěřivé staré lidi připravit i o celoživotní úspory.

Právě na problematiku takzvaných falešných vnuků se loni mimo jiné zaměřili krajští policisté. Kriminalitu na seniorech se jim podařilo snížit o více než třicet procent oproti roku před tím.

A v boji proti této trestné činnosti hodlají pokračovat. I přesto se loni 93 seniorů stalo oběťmi nějakého trestného činu. V roce 2018 to však bylo ještě o 41 případů více.

„Osobně si myslím, že trestná činnost na seniorech je téměř to nejhorší, s čím se v naší branži setkáváme,“ řekl krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Doplnil, že modus operandi pachatelů je velmi podobný.

„Někdo seniorovi zavolá, že je z rodiny a má určitý problém, který může vyřešit určitá peněžní částka. Pak je buď senior ostražitý a opatrný, zavolá rodině a vše si ověří, anebo není, skočí na to a přijde o peníze. Má to pak velké dopady i na tu danou rodinu. Zjišťujeme, že řada takto podvedených starých lidí se za svoje selhání stydí, bojí se ho přiznat a nechává si to pro sebe,“ okomentoval Husák. Ve skutečnosti tedy počty podvedených seniorů mohou být vyšší.

Podvodníci řádí už tři roky

Podle krajského policejního ředitele se první případy falešných vnuků v kraji objevily přibližně před třemi lety. „Pak se to šířilo dál do dalších krajů po celé republice,“ upozornil Husák.

Takřka modelový případ se udál například na jaře roku 2017. Sedmasedmdesátiletá žena z Liberce zvedla hovor na pevné lince. Na druhé straně telefonu se ozval mužský hlas, který se představil jako její vnuk. Aby podtrhl důvěryhodnost, zmínil i pravé jméno skutečného vnuka.

Muž se dožadoval, pod záminkou zakoupení hodnotného dárku, zapůjčení hotovosti tři sta tisíc korun. Seniorka nabyla přesvědčení, že se skutečně jedná o jejího vnuka, ale bylo jí divné, proč po ní takto vysokou částku žádá, když seniorčina rodina ví, že takovouto sumu peněz nemá.

Hovory s „vnukem“ se opakovaly ještě ve třech případech. Avšak žena si zachovala chladnou hlavu, nepodlehla naléhání a celou věc poté oznámila na policii.

Policie se podle Husáka hodně zaměřuje na prevenci. Loni v kraji organizovala nebo se spolupodílela na 21 akcích. Spolupracuje třeba s magistráty měst, obcemi či krajským úřadem.

Kromě falešných vnuků je mezi pachateli populární nabízet seniorům předražené údajně značkové zboží, nářadí a smyšlené produkty z oblasti energií. Podvodníci se také vydávají za odečítače vodoměrů či elektroměrů.

Na praktiky šmejdů se zaměřil i jeden díl pořadu Rozstřel: