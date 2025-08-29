Turista se zranil při pádu z prudkého srázu, na lanech ho vytáhli hasiči

  12:35
Pomoc hasičů a záchranářů potřeboval senior, který se ve čtvrtek zranil při návratu z výletu v Bítouchově u Semil. Kolem 14. hodiny se zřítil z prudké stráně, odkud se kvůli zranění nemohl dostat. O případu informovala mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
Hasiči muže našli zhruba po hodině.

foto: HZS Libereckého kraje

Hasiči muže našli zhruba po hodině.
Hasiči muže našli zhruba po hodině.
Hasiči muže našli zhruba po hodině.
Hasiči muže našli zhruba po hodině.
Hasiči, kteří prohledávali okolí žluté turistické stezky od Spálova směrem na Semily, turistu našli zhruba po hodině.

„Kvůli zranění, která při pádu utrpěl, se nebyl schopný dostat vlastními silami prudkou strání zpět na turistickou cestu. Hasiči – lezci se k němu dostali, poskytli zraněnému první pomoc a následně jej šetrně uložili do vakuové matrace a speciálních nosítek,“ popsala Benešová.

Poté seniora pomocí lan a protiváhy vytáhli nahoru na cestu, odkud jej dopravili k traumabodu Morava. Tam už čekali zdravotníci, kteří si muže na nosítkách převzali.

„Událost mohu potvrdit, na místě jsme měli pozemní posádku, která pána ošetřila. Poté ho se středně těžkým poraněním odvezla na traumacentrum do Liberce, pacient byl při vědomí,“ sdělil mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev.

Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

Při záchraně hasiči využili asi 150 metrů lan, transport v celkové vzdálenosti kolem čtvrt kilometru jim zabral asi půl hodiny.

„Traumabody neboli body záchrany v terénu slouží ke snadnější lokalizaci osob, které potřebují pomoc záchranářů. Podstatné jsou ale také pro složky integrovaného záchranného systému při zásahu,“ doplnila mluvčí krajských hasičů.

Záchranáři díky nim předem vědí, jaká technika se na místo dostane, čímž se zefektivní organizace záchranných skupin.

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

Kraj schválil podmínky nákupu hotelu a vysílače na Ještědu, cena ještě poroste

Zastupitelé Libereckého kraje dnes schválili parametry a podmínky koupě hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (ČRa). Pro odkoupení architektonicky mimořádné budovy za 181 milionů korun...

26. srpna 2025  15:53,  aktualizováno  16:12

