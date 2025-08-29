Hasiči, kteří prohledávali okolí žluté turistické stezky od Spálova směrem na Semily, turistu našli zhruba po hodině.
„Kvůli zranění, která při pádu utrpěl, se nebyl schopný dostat vlastními silami prudkou strání zpět na turistickou cestu. Hasiči – lezci se k němu dostali, poskytli zraněnému první pomoc a následně jej šetrně uložili do vakuové matrace a speciálních nosítek,“ popsala Benešová.
Poté seniora pomocí lan a protiváhy vytáhli nahoru na cestu, odkud jej dopravili k traumabodu Morava. Tam už čekali zdravotníci, kteří si muže na nosítkách převzali.
„Událost mohu potvrdit, na místě jsme měli pozemní posádku, která pána ošetřila. Poté ho se středně těžkým poraněním odvezla na traumacentrum do Liberce, pacient byl při vědomí,“ sdělil mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev.
Při záchraně hasiči využili asi 150 metrů lan, transport v celkové vzdálenosti kolem čtvrt kilometru jim zabral asi půl hodiny.
„Traumabody neboli body záchrany v terénu slouží ke snadnější lokalizaci osob, které potřebují pomoc záchranářů. Podstatné jsou ale také pro složky integrovaného záchranného systému při zásahu,“ doplnila mluvčí krajských hasičů.
Záchranáři díky nim předem vědí, jaká technika se na místo dostane, čímž se zefektivní organizace záchranných skupin.
