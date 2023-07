Senior srazil na přechodu dvě malé dívky. Z místa nehody ujel

Událost se stala minulou neděli před sedmou hodinou večerní na náměstí Českého ráje. Policie o ní informovala nyní.

„87letý řidič jel v osobním vozidle tovární značky Dacia Sandero z náměstí Českého ráje do ulice 5. května, když mu na přechod pro chodce do silnice a do jeho jízdní dráhy vstoupily dvě malé dívky, které přehlédl a vjel mezi ně. Následně došlo ke kontaktu vozidla s nimi, obě školačky narazily do boku auta a jedné z nich kolo dacie najelo na nohu,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Dodala také, že zranění u obou dívek si vyžádala ambulantní ošetření. „Zdá se, že spíše půjde o lehčí zranění na noze,“ doplnila.

Řidič na místě nehody vůbec nezastavil a pokračoval v jízdě dál, aniž by dětem jakkoliv pomohl. „Naše hlídka ho následně vypátrala na nedalekém Havlíčkově náměstí, kde seděl v autě a přemýšlel, jak má situaci řešit. K tomu, že do dívek najel, se policistům na místě přiznal. Nehodová událost bude mít dohru ve správním řízení, kde rozhodnou o jeho potrestání,“ uvedla Baláková.

V loňském roce se podle policejních statistik v České republice střetlo s motorovým vozidlem 715 dětí, z nichž 3 zemřely, 44 se zranilo těžce a 596 lehce. Smrtelná zranění dětí evidujeme za měsíce červen, červenec a září.

„V letošním roce evidujeme v celé republice za období od 1. ledna do 30. května celkem 243 střetů dětí s motorovými vozidly. Nikdo při nich nezemřel, dělejme všichni všechno proto, aby v této statistické kolonce zůstala nula i nadále,“ apelovala policejní mluvčí.