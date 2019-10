Ztracený senior strávil dvě noci ve skalní průrvě, vyzvedli ho vrtulníkem

Záchranáři společně s hasiči, policisty a psovody pátrali po seniorovi od sobotního večera. Pomáhal jim i vrtulník s termovizí, avšak bezúspěšně.

Jednasedmdesátiletého muže, který byl bez důležitých léků v ohrožení života, vypátrali až v pondělí.

„Kolem poledne jsme našli jeho kolo. Bylo mimo cesty a v tak obtížném terénu, že šlo jen těžko pochopit, jak se na místo dostalo. To už bylo jasné, že jsme blízko, ale i tak trvalo ještě další čtyři hodiny, než muže našel hasičský psovod ve skalní průrvě,“ uvedl náčelník horské služby René Mašín.

Senior v průrvě strávil obě dvě noci. „Byl dehydrovaný, podchlazený a kvůli pádu z kola potlučený. Bylo jasné, že musí do nemocnice. Nad místo, kde jsme jej nalezli, tedy přiletěl vrtulník letecké záchranné služby, posádka muže umístila do podvěsu a přeletěla s ním na místo, kde mohla přistát. Pak pacienta naložili a transportovali do liberecké nemocnice,“ doplnil Mašín.