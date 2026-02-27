Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily za hranice

Autor:
  18:46
Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz. Dvacetiletý cizinec však nebyl schopen policii objasnit jejich původ. Ta na místo přivolala hlídku Celní správy ČR. Kriminalistům se zanedlouho podařilo „spojit“ peníze s jejich skutečným vlastníkem. Jednalo se o seniora, který uvěřil tomu, že má uhradit nezbytný poplatek k vyplacení výnosů z investic do kryptoměn. S cizincem bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění.
Fotogalerie3

Důvěřivý senior dal muži 540 tisíc, protože věřil v jejich zhodnocení. | foto: Policie České republiky

Policisté z cizinecké policie prováděli v minulých dnech ve spolupráci s kolegy z dálničního oddělení na dálnici D35 kontroly cizinců. Zjišťovali jejich nelegální pobyt v republice a zda mají potřebné doklady k pobytu.

Hlídka zastavila osobní vozidlo Škoda Fabia s polskou registrační značkou a navedla ho do prostoru, kde je možné na dálnici bezpečně provést kontrolu. Dvacetiletý řidič se prokázal cestovním pasem vydaným ve státě mimo Evropskou unii.

Policie u něj našla velkou sumu peněz. Cizinec však nebyl schopen objasnit jejich původ.

Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů

„Na místo byla prostřednictvím operačního centra přivolána hlídka mobilního dohledu Celní správy České republiky, která si věc převzala k dalším úkonům,“ uvedla k případu tisková mluvčí Celního úřadu v Liberci Jitka Fajstavrová.

Zadržený cizinec se podle zjištění pohyboval na trase Varšava - Praha. Na sedadle spolujezdce policie našla igelitový sáček s balíčkem bankovek označeným částkou 540 tisíc korun.

„Řidič uvedl, že peníze převzal od známého ve Varšavě a převáží je do Prahy pro další osobu, přičemž nebyl schopen hodnověrně doložit jejich původ,“ sdělila Fajstavrová.

Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás

Celní úřad se poté vzhledem k nesplnění zákonné informační povinnosti a podezření na souvislost s legalizací výnosů z trestné činnosti rozhodl o zadržení finanční hotovosti k dalšímu šetření.

„Zajištěná finanční hotovost byla po přepočítání, zadokumentování případu a provedení nezbytných služebních úkonů na vyžádání předána Policii České republiky, oddělení hospodářské kriminality SKPV,“ dodala Fajstavrová.

Kriminalistů se nakonec podařilo nalézt skutečného vlastníka peněz. Cizinec je měl převzít od důvěřivého seniora, který se domníval, že se jedná o nezbytný poplatek k vyplacení výnosů z jeho investic do kryptoměn.

Při výslechu mladý cizinec uvedl, že peníze pouze vyzvedl u nějakého pána a vezl je svému kamarádovi do Prahy. Tam s nimi ale nedojel, protože ho na dálnici zastavila policejní hlídka.

Mezinárodní zatykač kvůli vraždě. Podezřelý cizinec se ukrýval v Praze

Protože cizinec nesplňuje podmínky zákona o pobytu cizinců, bylo s ním zahájeno řízení o správním vyhoštění. Okresní soud pak rozhodoval o jeho vině ve věci podezření z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Za to mu případě prokázání viny hrozí podle trestního zákoníku trest až jeden rok vězení.

Důvěřivý senior měl velké štěstí, že o více jak půl milionu korun nakonec nepřišel.

Zloděj při noční krádeži omylem spustil zvon, do kostela vrazil probuzený soused

Celní správa v rámci své působnosti kontroluje dodržování povinností vyplývajících ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Osoba převážející peněžní hotovost v hodnotě alespoň 15 tisíc eur je na výzvu celního úřadu povinna sdělit informace o tomto převozu. Zejména své identifikační údaje, údaje o vlastníkovi a příjemci peněz, jejich původu, účelu převozu a další související skutečnosti, informovala Fajstavrová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Viděli jste monolyžaře? Svědky tragédie v Harrachově pomáhá hledat i dcera zemřelé

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

Účastník páteční tragické srážky na sjezdovce v Harrachově, při níž zemřela starší lyžařka, jel na monolyži. Policii se zatím žádná svědci střetu nepřihlásili, s jejich hledáním nyní prostřednictvím...

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...

Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují...

Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život, v Liberci právě teď

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. (únor...

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. Jde o impozantní rostlinu z východní Austrálie známou také jako obří oštěpová lilie. Její kvetení je výjimečnou událostí, která...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Mola, lávky, gabiony. Hasičská nádrž se mění na odpočinkový biotop

Bývalá hasičská nádrž v Hrádku nad Nisou se mění v biotop.

Neudržovaná hasičská nádrž v Dolním Sedle v Hrádku nad Nisou se mění v biotop s možností koupání i odpočinku. Hotová je zeď oddělující nádrž od biotopu, na svém místě jsou už i stavidla, mola a...

27. února 2026  16:26

Dědička rodu Walderode získá mobiliář zámku Hrubý Rohozec, NPÚ se neodvolá

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. V pátek o tom rozhodl okresní soud v Semilech, verdikt ale není zatím pravomocný. Vdova po...

27. února 2026  8:37,  aktualizováno  14:12

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Premium
Hlavní trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.

I když se mu slavit nechce, nevyhne se tomu. Letos ne. Už i Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, dohnala padesátka. Právě teď, v pátek 27. února. „Po zápase s Libercem mi pánové Tvrdík s...

27. února 2026

VIDEO: Nové služební zvíře? Zbloudilé jehně se nechtělo hnout od strážníků

Strážníci z Mimoně odchytli jehně.

Ke zbloudilému jehněti vyjížděli strážníci z Mimoně na Českolipsku. Zvíře uteklo svému majiteli a zatoulalo se. Se strážníky, které přivolala místní žena, jehně spolupracovalo, nechalo se chytit a...

26. února 2026  17:44

Liberec opraví dosluhující most přes řeku Nisu, je na hranici životnosti

Liberečtí radní chystají opravu mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici.

Liberečtí radní chystají opravu mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici. Řidiči ho využívají jako objízdnou trasu při uzavření průtahu městem. Podle náměstka primátora Adama Lenerta jde o letošní...

26. února 2026  16:53

Z rodinného dědictví světovou značkou. Podnikatelka roku vyrábí skleněné perle

Titul v soutěži Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje získala Zuzana Slámová.

Titul EY Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje převzala Zuzana Slámová, majitelka společnosti G&B beads zabývající se ruční výrobou tradičních českých skleněných perlí. Porota ocenila mimořádnou...

26. února 2026  12:34

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život, v Liberci právě teď

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. (únor...

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. Jde o impozantní rostlinu z východní Austrálie známou také jako obří oštěpová lilie. Její kvetení je výjimečnou událostí, která...

25. února 2026  15:17

Podepsáno. Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou

Vrchol Ještědu s vysílačem a hotelem

Liberecký kraj dnes podepsal smlouvu o koupi hotelu a vysílače Ještěd. Za budovu kraj Českým Radiokomunikacím (ČRa) zaplatí 181 milionů korun, další téměř tři miliony korun přidá za mobiliář,...

25. února 2026  9:40,  aktualizováno  12:40

V lesích u Nového Boru se objevili vlci. Mějte psy na vodítku, radí město lidem

Fotopast v rezervaci Břehyně zachytila nedávno krásné mládě vlka.

V lesích kolem Nového Boru na Českolipsku, včetně oblastí Pihelu, Chotovic a Janova, byl potvrzen výskyt vlka obecného. Pohybuje se tam menší skupina asi tří zvířat. Podle vedení města by lidé měli...

25. února 2026  9:13

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (Čra). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá...

24. února 2026  16:01,  aktualizováno  18:32

Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...

Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují...

24. února 2026  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.