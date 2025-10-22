Zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy ve Smržovce

Autor:
  14:57aktualizováno  15:14
V nemocnici dnes zemřel senior, kterého policie podezírá z dvojnásobné vraždy, ke které došlo minulý týden ve Smržovce. Při střelbě se tehdy sám těžce zranil. Příčinu smrti má určit nařízená soudní pitva.

KRIMI

Informaci potvrdila policie. „Těžce zraněný muž, jenž byl na místě zadržen jako podezřelý, dnešního dne v důsledku zranění, které utrpěl, zemřel. K určení příčiny smrti je nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. Na fotografii místo činu. (16. října 2025)
Místo činu den po dvojnásobné vraždě ve Vrchlického ulici ve Smržovce. (17. října 2025)
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. (16. října 2025)
Místo činu den po dvojnásobné vraždě ve Vrchlického ulici ve Smržovce. (17. října 2025)
„I nadále probíhají standardní úkony trestního řízení, kdy byly též vyžádány znalecké posudky a odborné vyjádření v souvislosti s touto událostí,“ doplnila.

Policie obdržela oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce minulý čtvrtek krátce před 14. hodinou. Okamžitě byly na místo vyslané všechny dostupné policejní hlídky a posádky ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Neshody kvůli majetku jako motiv

Muže podezřelého ze střelby z místa činu záchranáři letecky transportovali do Krajské nemocnice v Liberci (KNL).

Po zadržení podezřelého policie ujistila veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí. Policisté hlídkovali i u nedaleké školy. V okolí domu, kde se tragédie odehrála, vytyčila bezpečný perimetr.

Pomsta kvůli ženě, jíž vzali majetek? Bratr střelce promluvil o tragédii ve Smržovce

Za dvojnásobnou vraždou pravděpodobně stály neshody kvůli majetku. Senior ze Smržovky, který se sám při incidentu vážně zranil, pečoval podle svého bratra o vážně nemocnou ženu.

Jezdil za ní do nemocnice i do hospicu, na několik dní ji měl také u sebe doma ve Smržovce. Mezitím ji údajně příbuzní připravili o majetek, což podezřelého zřejmě rozlítilo.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a...

18. října 2025  20:16

