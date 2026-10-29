To ve volbách v Hrádku jasně vyhrálo, když získalo 19 z 25 mandátů v zastupitelstvu. Půta byl na kandidátce dvojkou, podle počtu preferenčních hlasů byl čtvrtý.
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V osmitisícovém příhraničním městě byl Půta starostou v letech 2002 až 2012, než se stal hejtmanem. Rozhodnutí vzdát se funkce ve vedení kraje oznámil před několika týdny v souvislosti se zvolením do Senátu s tím, že tyto dvě funkce nelze zastávat najednou. Souběh s funkcí starosty je podle Půty možný.
„Budu dělat starostu neuvolněného. To znamená, že s tím Senátem se to dohromady skloubit dá a chci tomu městu vrátit zkušenosti, které jsem díky němu získal za posledních 14 let. Takže je to takový trochu návrat domů a splátka nějakého dluhu,“ řekl Půta. Neuvolněný starosta funkci vykonává bez nároku na plný plat.
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S tím, že se stane starostou, Půta podle svých slov při sestavování kandidátky pro komunální volby nepočítal. „Až teď jsme po volbách vedli debatu, jak vedení města co nejlíp postavit. Kolegové chtěli po mně, abych se městu věnoval víc než doteď v posledních letech, a tohle je věc naší dohody,“ dodal Půta.
Ustavující zastupitelstvo v Hrádku bude v pondělí 2. listopadu. Místostarostou by se měl stát dosavadní starosta Pavel Farský a novou místostarostkou Jana Tůmová, všichni z uskupení Hrádek potřebuje změny!.
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„Čeká nás celá řada rozsáhlých a důležitých projektů, které potřebujeme dotáhnout do konce. Zásadní je především dostavba a další rozvoj areálu Bekon. Důležité bude rovněž dokončení rekonstrukcí škol, výstavba nové mateřské školy, rozvoj sociálních služeb, pokračování v budování vodohospodářské infrastruktury a zlepšování dopravy a bezpečnosti,“ uvedl Půta na sociální síti.
Rád by také využil zkušenosti z pozice předsedy Euroregionu Nisa a dál rozvíjel spolupráci s německými a polskými sousedy. „Trojzemí má velký potenciál a Hrádek nad Nisou může být i nadále důležitým místem pro společné projekty a přeshraniční spolupráci,“ dodal.