Senátorem na Českolipsku je Vosecký za Starosty. Porazil Vomáčku z ODS

Šlo o těsný souboj, v němž rozhodovaly jednotlivé hlasy - Vosecký zvítězil s rozdílem přibližně tisícovky. Získal necelých 53 procent hlasů, jeho soupeř Vít Vomáčka pak lehce přes 47 procent hlasů. Účast voličů jen lehce překročila 12 procent. Jde o historický moment. Doposud žádnému senátorovi za Českolipsko se nepovedlo obhájit svůj mandát.



„Volební účast v době koronakrize je malá, ale i tak bych chtěl všem voličům poděkovat za to, že přišli. Soupeři děkuji za férovou kampaň,“ uvedl záhy po vyhlášení výsledků voleb Jiří Vosecký. „Děkuji i všem starostům a starostkám v mém volebním obvodu, také Starostům pro Liberecký krah a hejtmanu Půrovi, díky jejich dobré práci ve svých městech a obcích jsem byl zvolen,“ uvedl pro iDNES.cz.



V politice se Jiří Vosecký pohybuje od roku 1990. V čele obce Okrouhlá byl za ČSSD, KDU-ČSL a naposledy za SLK. Původním povoláním je sklář, pracoval v novoborském Crystalexu. Tvrdí o sobě, že díky politice je mužem kompromisu.

„Mnohdy se politici pouze snaží o řešení problémů, ale protože se neumí domluvit a neovládají umění kompromisu, problém nevyřeší,“ vysvětloval Vosecký při oznámení své kandidatury.

V Senátu je Vosecký ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, kde se věnuje sociálním tématům. Chápe, že práce ve výboru je mediálně poměrně nezajímavá a tedy voličům představitelná.

Bojuje za obchvat České Lípy

V březnu 2018 inicioval peticí urychlení výstavby obchvatu České Lípy. Jeho první část se začala stavět už v roce 2009, ale později stavbu zastavil ministr dopravy za Věci veřejné Vít Bárta, řadu let se pak nic nedělo. Vosecký přivezl do Okrouhlé i premiéra Andreje Babiše, který dokonce podepsal petici za dokončení obchvatu. Dnes má stavba podanou žádost o územní rozhodnutí a běží projektová příprava. Do dvou let by se mělo stavět.

„Pod peticí za dostavbu máme nyní nasbíráno cca 8000 podpisů. Jak nasbíráme 10 000, předložím petici do senátu k Výboru pro petice. Již jsme například schvalovali petici za dostavbu dálnice na Karlovarsku a díky projednávání v senátu se její dostavba také urychlila,“ vysvětluje Vosecký.

Díky Voseckého aktivitě petice získala ministerskou výjimku, která celý proces o dva roky urychlí. „Petici se snaží mnoho lidí a politiků zlehčovat, že je k ničemu. Chápu tyto lidi, protože to jsou ti, kteří pro obchvat nic neudělali. Ani můj předchůdce v senátorském křesle, jež byl v petičním výboru Senátu, nepřišel s nápadem petice a zaktivovat místní obyvatele. Petice má nyní již přes 8000 podpisů,“ upozornil Vosecký.

Voseckému tímto začíná další mandát v Senátu. První získal v roce 2014, kdy porazil senátora Karla Kapouna z ČSSD.