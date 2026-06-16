Potřeba adekvátního zázemí se projevila v roce 2024, kdy v Semilech dokončili výstavbu nového atletického stadionu. Základem pro novou budovu je třináct let starý návrh, který ale bylo nutné upravit, aby odpovídal současným potřebám sportovců.
„Od roku 2013 se využívání stadionu výrazně změnilo. Vznikl nový atletický oddíl, Střední škola Semily otevřela obor Požární ochrana a na stadionu pravidelně sportuje široká veřejnost,“ přiblížil semilský místostarosta Tomáš Sábl, podle kterého v projektu přibylo třeba více šaten.
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Semily otevřou nový stadion. Radovat se mohou atleti, fotbalisté i hasiči
Zázemí nabídne dvě velké fotbalové šatny, šest menších šaten a pět samostatných prostorů pro rozhodčí. Kromě toho přibudou také prádelna, ošetřovna nebo nové občerstvení s posezením. Na střeše budou fotovoltaické panely, které zajistí částečnou energetickou soběstačnost.
Stavební práce začnou na začátku letošního léta, ale po celou dobu by měl být areál přístupný pro sportovce. Součástí projektu je i demolice stávajících šaten a úprava okolních ploch.