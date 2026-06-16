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Nové šatny i občerstvení. Semily na stadionu vybudují zázemí za 66 milionů

Autor:
  10:52
Sportovci se na atletickém stadionu dočkají nového zázemí. Nová provozní budova v semilském sportovním areálu vyjde na více než 66 milionů korun včetně daně a hotová by měla být nejpozději příští rok v květnu.
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Základem pro novou budovu je třináct let starý návrh. | foto: Město Semily

Potřeba adekvátního zázemí se projevila v roce 2024, kdy v Semilech dokončili výstavbu nového atletického stadionu. Základem pro novou budovu je třináct let starý návrh, který ale bylo nutné upravit, aby odpovídal současným potřebám sportovců.

„Od roku 2013 se využívání stadionu výrazně změnilo. Vznikl nový atletický oddíl, Střední škola Semily otevřela obor Požární ochrana a na stadionu pravidelně sportuje široká veřejnost,“ přiblížil semilský místostarosta Tomáš Sábl, podle kterého v projektu přibylo třeba více šaten.

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Zázemí nabídne dvě velké fotbalové šatny, šest menších šaten a pět samostatných prostorů pro rozhodčí. Kromě toho přibudou také prádelna, ošetřovna nebo nové občerstvení s posezením. Na střeše budou fotovoltaické panely, které zajistí částečnou energetickou soběstačnost.

Stavební práce začnou na začátku letošního léta, ale po celou dobu by měl být areál přístupný pro sportovce. Součástí projektu je i demolice stávajících šaten a úprava okolních ploch.

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