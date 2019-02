V Semilech tekla před 50 lety krev, družba skončila bitím demonstrantů

Na večer družby pronikl spisovatel Ludvík Vaculík a napsal o něm reportáž. Na setkání seděl inkognito proti dvěma příslušníkům VB, jejichž rozhovor zachytil takto: „Na dotaz civilisty – To si s nimi ( demonstranty) nemůžete poradit? – odpovídá důstojník Veřejné bezpečnosti – Prosím tě, mohli bysme. Zatím to nejde ... Tomu fotografovi bych to rozšlapal, ale víš, co by z toho bylo? – Je demokracie. ... Smrad jeden, parchant! – láteřili oba. – Vyčíhnout a shodit ho z mostu do Jizery! – durdili se. – Nebo polejt benzínem, ať shoří jako ten blbec v Praze. – Někdo z civilistů se zeptal, zda se nemůže něco stát. – Neboj se, – řekl nadporučík. – Tady jsou hoši i odjinud. Jen počkej, jestli se něčeho opováží. To je zařízený.– řekl a povytáhl zpod kabátu konec obušku.