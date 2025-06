Větší komfort pro turisty. U Riegrovy stezky se rýsuje nové parkoviště

Dokončit by ho stavbaři měli do července. Do té doby nebude možné v místě parkovat, ani do něj vjíždět.

„Nicméně věříme, že následně nové parkoviště s 22 parkovacími místy pro osobní vozidla, z nichž jedno bude vyhrazeno pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace, turisté ocení,“ řekla Marta Nedvědová ze semilského odboru rozvoje a správy majetku.

Parkovat tak můžou lidé třeba u Fabriky 1861, která je od začátku Riegrovy stezky vzdálená asi kilometr. Na nádvoří Fabriky se nově můžou turisté i občerstvit. Od května je tam k dispozici foodtruck provozovaný v historickém vozu Avia z roku 1976. Otevřený je vždy v pátek odpoledne a o víkendu a v nabídce lidé najdou třeba mexická jídla nebo místní pivo Fabrikant.

Nové parkoviště bude stát téměř pět milionů korun. Město požádalo o dotaci ve výši necelých čtyř milionů.