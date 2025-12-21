Nejdražší z center vzdělávání v kraji. Semily se dočkají moderního pavilonu

Autor:
  8:22
Budoucí zedníci, hasiči a instalatéři se budou vzdělávat v moderním centru. Výstavba dvoupodlažního pavilonu střední školy v Semilech by mohla začít v únoru příštího roku.

Výstavba dvoupodlažního pavilonu střední školy v Semilech by mohla začít v únoru příštího roku. | foto: vizualizace Digitronic CZ

„Přestavbou projde i třípodlažní budova dílen a součástí jsou i rozsáhlé venkovní úpravy v celém areálu. Díky investici získá naše škola moderní zázemí odpovídající potřebám výuky v 21. století,“ nastínil ředitel školy Petr Holubička.

Výstavba vzdělávacího centra vyjde na téměř 186 milionů korun. Projekt je nejdražším z center vzdělávání, do kterého Liberecký kraj do současnosti investoval. Dotace pokryje zhruba třicet procent ceny.

„Škola se dočká přístavby nového dvoupodlažního pavilonu, stavebních úprav stávajících prostor či garáží a také parkovacího přístřešku, cvičné požární věže s rozběhovou dráhou a požární nádrže,“ vylíčila Jitka Skalická, krajská radní pro resort školství a sportu.

Nový pavilon by měl studentům začít sloužit v roce 2027. „Tento projekt je klíčovým krokem k posílení odborného vzdělávání v našem kraji a umožní žákům získávat dovednosti, které jsou žádané na trhu práce,“ dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Slavia - Jablonec 4:3, hosté třikrát srovnali, poslední slovo měl ale dvougólový Chorý

Tomáš Chorý se raduje po gólu v utkání proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na závěr podzimní části Chance Ligy porazili třetí Jablonec 4:3 a zůstávají neporažení. Na výhru se ale pořádně nadřeli. V utkání 19. kola čtyřikrát vedli, soupeř však ve třech...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Požár poničil mladší sestru věhlasné vily v Liberci, textilník ji měl na víkendy

Strossova chata stojí hned nad přehradou. Franz Stross si ji nechal postavit,...

Na první pohled vypadá jako jedna z mnoha vil, které lemují břeh liberecké přehrady. Příběh stavby, kterou koncem minulého týdne zachvátily plameny, je ale úzce spjatý s daleko známější Strossovou...

Ulice romského odbojáře v Liberci? Nápad odmítli, tak to náměstek udělal po svém

Ulici nově zdobí cedule s nápisem Serinkova.

Dvakrát neuspěl s návrhem, aby část ulice Kunratická v Liberci, kde byl v minulosti koncentrační tábor pro Romy, nesla jméno po válečném odbojáři romského původu Josefu Serinkovi. Náměstek...

Nejdražší z center vzdělávání v kraji. Semily se dočkají moderního pavilonu

Výstavba dvoupodlažního pavilonu střední školy v Semilech by mohla začít v...

Budoucí zedníci, hasiči a instalatéři se budou vzdělávat v moderním centru. Výstavba dvoupodlažního pavilonu střední školy v Semilech by mohla začít v únoru příštího roku.

21. prosince 2025  8:22

Liberec se dere vzhůru a chce úspěch. Udrží přes zimu tým pohromadě?

Liberecký Raimonds Krollis slaví gól v utkání se Slováckem.

O sedm bodů víc a o čtyři příčky výš než loni. Fotbalový Liberec prožil v nejvyšší soutěži nejlepší podzim za posledních pět let. Fanoušci teď napjatě očekávají, jestli Slovan udrží své opory, nebo...

20. prosince 2025  15:42

Psaním se dostával z krizí, teď libereckému autorovi vychází sci-fi debut

Filip Cena napsal sci-fi Já, nanit.

Říká o sobě, že je celoživotní milovník knih, seriálů, filmů a počítačových i deskových her, v jejichž světech se s oblibou ztrácí. I proto se rozhodl jeden takový sám stvořit. Postapokalyptická...

20. prosince 2025  8:21

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Konec omezení. Řidiči v Liberci projedou po deseti měsících opraveným tunelem

Oprava libereckého tunelu je u konce. (19. prosince 2025)

Už v pátek odpoledne projedou řidiči kompletně otevřeným libereckým tunelem. Práce na rekonstrukci začaly letos v únoru a šlo o první rozsáhlou opravu po třiceti letech, kdy byl tunel postavený.

19. prosince 2025  13:44

U Panské skály supermarket nevyroste, ministerstvo chce chránit přírodu

Novou prodejnu Normy budou mít návštěvníci Panské skály jako na dlani.

Na dohled národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku nelze postavit supermarket. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v odvolacím řízení potvrdilo zamítnutí výjimky z...

19. prosince 2025  11:20

Ulice romského odbojáře v Liberci? Nápad odmítli, tak to náměstek udělal po svém

Ulici nově zdobí cedule s nápisem Serinkova.

Dvakrát neuspěl s návrhem, aby část ulice Kunratická v Liberci, kde byl v minulosti koncentrační tábor pro Romy, nesla jméno po válečném odbojáři romského původu Josefu Serinkovi. Náměstek...

18. prosince 2025  16:07

Místo aleje pařezy. Lidé v Českém ráji kritizují kácení u silnic

Ekolog Jan Piňos ukazuje vykácené stromořadí v Českém ráji.

Silnici mezi obcemi Olešnice a Vyskeř v Českém ráji donedávna lemovala alej. Dnes tam lidé najdou jen pařezy a pokácené stromy, které leží v poli. Některé místní znepokojilo, když jim na začátku...

18. prosince 2025  12:08

Argonauti ideálu i sklo studentů. Galerie představila dvě nové výstavy

Výstava Argonauti ideálu

Dvě nové výstavy mohou přes zimu obdivovat návštěvníci liberecké Galerie Lázně. Rozsáhlejší expozice s názvem Argonauti ideálu uvádí výtvarnou scénu Liberce první poloviny 20. století, menší výstava...

17. prosince 2025  16:22

Silnice Českým rájem se vrátila na začátek. Spolky jásají, starostka má obavy

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Jako nejcennější vánoční dar pro Český ráj hodnotí koalice spolků rozhodnutí někdejšího ministra životního prostředí Petra Hladíka. Podle Hospodářských novin totiž zrušil závazné stanovisko EIA...

17. prosince 2025  11:54

Provinilec na sebe upozornil schováváním se v autě, pak policii zběsile ujížděl

Řidič se zákazem řízení, který se snažil ve vysoké rychlosti ujet policistům,...

Až dva roky vězení hrozí muži, který se minulý týden pokoušet ujet policistům na Jablonecku. Upozornil na sebe, když se v odstaveném voze schovával za palubní desku. Následovala honička zakončená...

16. prosince 2025  16:20

Požár poničil mladší sestru věhlasné vily v Liberci, textilník ji měl na víkendy

Strossova chata stojí hned nad přehradou. Franz Stross si ji nechal postavit,...

Na první pohled vypadá jako jedna z mnoha vil, které lemují břeh liberecké přehrady. Příběh stavby, kterou koncem minulého týdne zachvátily plameny, je ale úzce spjatý s daleko známější Strossovou...

16. prosince 2025  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.