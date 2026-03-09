Lidé s postižením žijí v komunitních domácnostech, budou tam samostatnější

Matěj Klimša
  15:14
Důstojné zázemí v zástavbě města, které umožní běžný způsob života. Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní domácnosti. Cílem projektu je postupně nahradit velkokapacitní zařízení menšími objekty.
Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní...

Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní domácnosti. | foto: Liberecký kraj

Domov nabídne zázemí pro 16 klientů rozdělených do čtyř domácností.
Domov nabídne zázemí pro 16 klientů rozdělených do čtyř domácností.
O klienty v obou službách se bude starat dvacet pracovníků.
Domov nabídne zázemí pro 16 klientů rozdělených do čtyř domácností.
5 fotografií

„Otevření komunitních domácností je dalším konkrétním krokem dlouhodobé transformace sociálních služeb v kraji. Bydlení poskytuje lidem se zdravotním postižením důstojné zázemí, větší samostatnost a možnost žít v běžném prostředí města,“ vyzdvihl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nové centrum Na Vinici může využít celkem osmnáct klientů.

„Domov nabídne zázemí pro 16 klientů rozdělených do čtyř domácností. Součástí je také pobytová odlehčovací služba ve dvou jednolůžkových garsoniérách se samostatným vstupem, oddělených od hlavní části domu,“ popsala Marie Vojtíšková, ředitelka Služeb sociální péče TEREZA, příspěvkové organizace.

Bývalý hotel využijí lidé s postižením, Semily musí brutalistní stavbu opravit

O klienty v obou službách se bude starat dvacet pracovníků. „Komunitní domácnosti jsou nyní kompletně dokončeny a připraveny k užívání klienty,“ dodal krajský náměstek pro majetek a investice Jiří Ulvr.

Před dokončením projektu byli klienti Služby sociální péče TEREZA přechodně ubytovaní v bývalém hotelu Golf v Semilech.

„Komunitní domácnosti zvyšují samostatnost klientů a zlepšují jejich každodenní fungování, což je hlavní přínos této transformace,“ vysvětlila radní pro rezort sociálních věcí Anna Provazníková s tím, že projekt umožňuje lidem se zdravotním postižením žít v prostředí, které odpovídá jedenadvacátému století.

Komplikace kvůli insolvenci

Výstavba nebyla bez komplikací. Původní zhotovitel, kterým byla společnost Brex, se během projektu dostal do insolvence, což práce přerušilo. Nový dodavatel pak převzal staveniště v říjnu 2024.

„Celkové náklady dosáhly 99,2 milionu korun včetně daně, přičemž částka 27,2 milionu korun připadá na práce původního dodavatele. Stavbu podpořila také dotace ve výši 50 milionů korun,“ přiblížil náměstek pro hospodářský a strategický rozvoj Edvard Kožušník.

Kvůli krachu Brexu se dům pro postižené v Semilech prodraží o téměř 13 milionů

Kraj investuje i do rekonstrukce novorenesanční vily v Benešově u Semil, kterou služba TEREZA využije jako denní stacionář. Hotovo by mělo být do konce roku 2027 a vyžádá si téměř šedesát milionů korun včetně daně.

„Transformace sociálních služeb je v Libereckém kraji dlouhodobou a systematickou prioritou. Probíhá od roku 2007,“ nastínil krajský mluvčí Filip Trdla.

V minulosti se transformace dočkaly třeba zařízení Ostara ve Cvikově, Domov Sluneční dvůr na Českolipsku nebo Dům Jana v Hodkovicích nad Mohelkou.

„Podle Českého statistického úřadu bylo koncem roku 2024 v kraji ve 24 domovech se zvláštním režimem 1 239 míst pro klienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou,“ prozradil Půta.

V běžných domovech pro seniory bylo podle hejtmana 1 120 míst. Kraj je zřizovatelem šesti domovů pro seniory a sedmi domovů se zvláštním režimem. V obou je více než tři sta lůžek. Poptávka po službách ale roste a průměrná čekací doba je čtvrt až půl roku.

„Proto kraj prioritně dokončuje transformaci služeb pro osoby se zdravotním postižením, aby mohly žít ve standardních podmínkách domácností a nebyly odkázané na ústavy,“ uzavřel hejtman Libereckého kraje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích

Prohřešky řidičů pomáhal odhalit policejní autobus

Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Lyžař zemřel na sjezdovce v Jizerských horách, narazil do stromu

V Jizerských horách dvakrát po sobě zasahoval vrtulník.

Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách dnes po nárazu do stromu zemřel mladý český lyžař. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Sjezdovka byla podle...

Totožnost mrtvého z auta nalezeného pod hladinou rybníka určí analýza DNA

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

Totožnost mrtvého člověka nalezeného v neděli v potopeném autě při vypouštění rybníka v Kněžmostě na Mladoboleslavsku určí analýza DNA. Po voze i jeho majiteli, sedmadvacetiletém muži z České Lípy,...

9. března 2026

Stovky knih za korunu. Jablonec chce nabídkou propagovat udržitelnost

ilustrační snímek

Knihy za korunu nabízí v březnu jablonecké re-use centrum, které se zapojilo do celostátní iniciativy Březen – měsíc čtenářů. Ti si mohou ve Smetanově ulici vybrat z více než 750 knih z různých...

9. března 2026  10:37

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:42,  aktualizováno  16:57

Čeká archanděla Michaela stěhování? Kravaře chtějí zpět vzácnou sochu

Kravařská barokní socha archanděla Michaela

Po více než padesáti letech, kdy barokní sochu archanděla Michaela odvezli z Kravař, chce obec sakrální památku zpět. Rozhodnutí, jestli ji Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě vydá, leží podle...

8. března 2026  8:22

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

Bohemians - Liberec 0:0, oba týmy končily v deseti, Hodoušův gól zrušil ofsajd

Útočník Jan Matoušek z Bohemians prochází s míčem okolo libereckého Josefa...

Potřetí v řadě liberečtí fotbalisté ztratili. Ve 25. kole Chance Ligy uhráli jen bezbrankovou remízu na půdě Bohemians. Ti dohrávali bez vyloučeného Matouška, hosté však také dohrávali v deseti, když...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  17:24

Jablonec rozkope ulice, oprava omezí na dva roky provoz v pěší zóně

Pohled z věže jablonecké radnice

V centru Jablonce nad Nisou začala rozsáhlá rekonstrukce starých inženýrských sítí. Na dva roky omezí provoz v pěší zóně od Dolního po Mírové náměstí. Jde o jednu z největších investic města v...

7. března 2026  8:53

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Ozáření v dětství způsobilo některým pacientům nové nádory, říká neurochirurg Beneš

Premium
Vladimír Beneš nejmladší na nedávné konferenci TechCare 2026 v Kulturním centru...

Moderní technologie pomáhají lékařům odhalovat nádory dříve a přesněji než v minulosti. Přesto zůstávají při operaci mozku nejdůležitější zkušenosti chirurga a týmová práce, domnívá se neurochirurg...

6. března 2026

Lyžař zemřel na sjezdovce v Jizerských horách, narazil do stromu

V Jizerských horách dvakrát po sobě zasahoval vrtulník.

Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách dnes po nárazu do stromu zemřel mladý český lyžař. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Sjezdovka byla podle...

6. března 2026  14:24,  aktualizováno  14:48

Světový unikát z Česka, nanonit může snížit riziko obávaného onemocnění chrupu

Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým...

Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým vědců Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s lékaři a odborníky z několika českých institucí. Nový typ zubní nitě...

6. března 2026  10:38

VIDEO: Zdrogovaný řidič zběsile ujížděl policii, druhý den zapálil známým auto

Hazardér například předjížděl na plné čáře v zatáčce.

Rychlostí až 170 kilometrů v hodině ujížděl českolipským policistům muž pod vlivem alkoholu i drog. Ohrozil několik řidičů a sám se málem vyboural. K řízení vozidla přitom neměl oprávnění. Druhý den...

6. března 2026  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.