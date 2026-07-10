„Devět kusů skotu bylo vazně ustájeno ve znečištěné temné stáji bez podestýlky ve vlastních exkrementech. Řetězy, kterými byl skot uvázán, zvířatům zarůstaly do svaloviny krku. V důsledku toho došlo u některých kusů k rozvoji zánětu v oblasti krku. Úředními veterinárními lékaři byla při kontrole zjištěna přítomnost hnisu a larev hmyzu v ranách. Přestože chovatel o poranění zvířat věděl, nezajistil jejich ošetření,“ popsal situaci v chovu mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.
V neutěšených podmínkách ve stáji se podle Vorlíčka narodilo i tele. „Chovatel nebyl za tímto účelem vybaven, postrádal například dezinfekci k ošetření ran a pupečního pahýlu po porodu. Během diskuse v rámci kontroly chovatel vlastní pochybení vůbec nepřipouštěl,“ dodal mluvčí.
Při odběru zvířat chovateli asistovala policie. Zubožená zvířata si převezl do svého hospodářství chovatel, který má již se zaopatřením týraných zvířat zkušenosti.
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O pokutách chovateli budou rozhodovat Semily jako obec s rozšířenou působností a Krajská veterinární správa v Liberci. Za týrání hrozí chovateli od obce až třímilionová pokuta, propadnutí zvířat a zákaz chovu. Správní řízení povede s chovatelem také krajská veterinární správa, za porušení veterinárního a plemenářského zákona mu může dát pokutu až jeden milion korun.
V Libereckém kraji nejde o první podobný případ, v posledních letech zajišťovali veterináři náhradní péči pro desítky zabavených zvířat. Například v roce 2023 nechala SVS zabavit chovateli na Jablonecku 24 krav a jalovic, o které se dlouhodobě nestaral.
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O rok později stát prodal stádo v aukci za 687 tisíc korun. V současnosti nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 16hlavé stádo zabavené kvůli nevhodným podmínkám chovateli v Moravskoslezském kraji.