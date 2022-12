Dům pro seniory se po požáru zbourat nemusí, městys se pustil do oprav

„Mám zprávu od statika, že zřícení střechy nehrozí. V tuto chvíli zjišťujeme, v jakém stavu ta střecha je,“ uvedl starosta Libštátu Pavel Janata. Demolice domova tak není nutná.

Městysu, kterému dům patří, se část objektu podařilo připojit na elektřinu. „S tím souvisí topení, rozvody vody a odvětrávání. Snažíme se proto aspoň část připravit pro nájemníky, protože objekt byl postavený na dvě etapy. Ale ta část, která shořela, bude náročnější,“ doplnil starosta.

Podle něj tak zatím není jasné, kdy se první klienti do domu vrátí. „Nechci mást, protože situace se mění z hodiny na hodinu. Děláme vše pro to, abychom to opravili. Je to pro nás prvořadé,“ doplnil.

Zatím není vyčíslena definitivní výše škody, podle prvotních odhadů však částka překonala deset milionů korun. Dále se také vyšetřuje příčina požáru.

Ten vypukl v pátek po deváté hodině večer. Zemřel při něm sedmdesátiletý muž. Z místa se muselo evakuovat 46 lidí, někteří skončili v péči záchranné služby. Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Pro některé z klientů si už od sobotního rána jezdili příbuzní a odváželi je do svých domovů.

Zbývající dvacítka klientů je ubytována v jiných zařízeních v Libereckém kraji. „V tuto chvíli máme zajištěno ubytování pro všechny klienty, kteří nebyli umístěni do rodin,“ řekla starostka nedalekých Semil Lena Mlejnková, která byla od noci na místě. Podle ní je momentálně o všechny klienty postaráno.