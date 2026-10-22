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Studenti vytvořili pro zoo velkoformátovou mozaiku. Představuje velké kočky

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  14:04
Společné dílo desítek studentů ze tří uměleckých škol nyní vítá návštěvníky pavilonu šelem v Zoo Liberec. Velkoformátová skleněná mozaika nazvaná Šelmárium na ploše 4,6 krát 1,8 metru zachycuje stylizované kočkovité šelmy, pod vedením pedagogů na ní pracovalo téměř padesát studentů stovky hodin.

„Projekty, jako je Šelmárium, studentům umožňují vyzkoušet si reálné zadání, převzít odpovědnost za výsledek a získat zkušenosti nad rámec běžné výuky,“ domnívá se Jan Prošek, ředitel Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru, podle nějž je třeba studenty připravovat na spolupráci s firmami prostřednictvím praxí a stáží.

Díky tomu se otevře možnost propojení obou světů, tedy středoškolského vzdělávání a komerční sféry.

Kromě jeho studentů mozaiku tvořili také mladí umělci ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov a ze Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou.

Společné dílo desítek studentů ze tří uměleckých škol nyní vítá návštěvníky pavilonu šelem v Zoo Liberec.
Velkoformátová skleněná mozaika nazvaná Šelmárium na ploše 4,6 krát 1,8 metru zachycuje stylizované kočkovité šelmy.
Společné dílo desítek studentů ze tří uměleckých škol nyní vítá návštěvníky pavilonu šelem v Zoo Liberec.
Velkoformátová skleněná mozaika nazvaná Šelmárium na ploše 4,6 krát 1,8 metru zachycuje stylizované kočkovité šelmy.
5 fotografií

Podobu mozaiky navrhla kamenickošenovská studentka Ella May Jelínek. Veřejnost mohla Šelmárium poprvé spatřit během festivalu Crystal Valley Week, který je iniciátorem celé akce.

Ředitel Křišťálového údolí Jan Šmíd vidí v projektu cennou zkušenost s prací ve veřejném prostoru, při níž mohli studenti zanechat trvalou stopu na místě, které každoročně inspiruje tisíce návštěvníků. „Věříme, že i tato zkušenost posílí jejich vztah ke sklářskému řemeslu a podpoří je na vlastní cestě v oboru neodmyslitelně spjatém s Libereckým krajem,“ přeje si Šmíd.

V kraji nabízí obory zaměřené na sklářství, bižuterii a šperkařství šest středních škol, podle informací Křišťálového údolí je ve školním roce 2025/26 navštěvovalo přes 830 žáků, nejvíce jich docházelo do Jablonce nad Nisou.

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Nejstarší sklářská škola na světě, SUPŠS Kamenický Šenov, která letos slaví 170 let od svého založení, ve školním roce 2026/27 otevřela nový obor Design plochého skla. Ten se zaměří mimo jiné i na techniky vitráže či mozaiky nebo lehání skla do forem.

Podle ředitele školy Jakuba Jelínka si v patnácti letech řada uchazečů o studium nevybírá přímo sklářskou profesi, ale spíše výtvarnou školu, kde budou mít prostor tvořit a kde se budou cítit dobře.

„Hlubší vztah k řemeslu často vznikne až během studia. To je pro školu zásadní odpovědnost: nemůže očekávat hotovou motivaci, musí ji soustavně rozvíjet,“ myslí si Jelínek. Zásadní pro něj je, aby každý jejich absolvent měl dobrý řemeslný základ, vlastní portfolio a realistickou představu o svém prvním profesním kroku.

Praxe základem setrvání v oboru

Ředitelka jablonecké školy řemesel a služeb Jana Remešová považuje praxi za zásadní aspekt, aby absolventi setrvali u vystudovaného oboru. I proto podporují stáže ve firmách, kde později někteří vystudovaní umělci nacházejí uplatnění.

S uměleckými školami spolupracuje společnost Preciosa Ornela, která si považuje kreativních lidí, kteří přicházejí s novými nápady.

„Zásadní je schopnost propojit kreativitu s technickými znalostmi a řemeslem,“ vyzdvihla Andrea Klimperová z marketingového oddělení s tím, že se společnosti po letech podařilo obnovit výrobu české skleněné stavební mozaiky, a to u příležitosti rekonstrukce městského plaveckého bazénu v Liberci, kam bylo třeba vytvořit autentickou kopii původní ikonické mozaiky.

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