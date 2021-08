Bývalá secesní slévárna v Liberci se změní v kreativní centrum

Už jen torzo kdysi rozlehlé továrny v dolním centru Liberce připomíná někdejší historii automobilového průmyslu pod Ještědem. V dnes už neexistujícím výrobním areálu na rohu Barvířské a Resslovy ulice vznikl v roce 1905 první prototyp čtyřválcového automobilu na území Rakouska-Uherska.

Následně se tu rozjela výroba prvních vozů RAF (Reichenberger Automobil Fabrik), než se produkce přesunula do Růžodolu. Z kdysi významného podniku patřícího Christianu Linserovi zbyla už jen secesní třípatrová slévárna. Oprýskaný, ale architektonicky hodnotný objekt, chce teď radnice zachránit.

Z velké části je prázdný, jen přízemí využívá soukromá nástrojářská firma. „Jsme s ní dohodnuti, že když dáme předem vědět, najde si firma jiné zázemí a my budeme moci tento krásný dům celý využít. Předtím to nebylo možné, protože nám dům nepatřil. Získali jsme ho až teď díky směně pozemků s firmou Syner,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník.

Podle něj by bývalá Linserova slévárna měla být prvním majákem budoucí městské čtvrti v okolí dnešního Papírového náměstí, které na svůj rozvoj stále čeká. „Linserka by mohla být kreativním centrem, jakýmsi protipólem k technologickému krajskému podnikatelskému inkubátoru. Přilehlý park by pak sloužil pro veřejné kulturní a vzdělávací akce,“ řekl hlavní městský architekt Jiří Janďourek.

Kavárna i kanceláře

V přízemí by podle představ města mohla být kavárna, sdílené kancelářské prostory, v prvním a druhém patře pak různé ateliéry, dílny pro kreativce či galerie. „Máme už celou frontu zájemců, kteří by v objektu chtěli působit. Takže nemám strach, že by Linserka zůstala nevyužitá,“ zmínila náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Záchrana secesní slévárny přijde na desítky milionů korun. Peníze chce město získat z dotací. Linserka se má stát jednou z tváří kandidatury Liberce na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.

První akce pro veřejnost proběhne v objektu už na podzim. Linserka bude v půlce září a na začátku října otevřena v rámci Dnů evropského dědictví a Dnů architektury s komentovanými prohlídkami a bude v ní i výstava Vize Papírového náměstí. „Také chceme během podzimu využít slepou zeď Linserky pro streetartové umění. Zeď by měla být nápaditě pomalovaná. Je to teď světový trend, že se na fasády domů něco dočasně vyobrazí,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr.