Obyčejné sdílené bicykly už netáhnou, Liberec nasadí elektrokola

Častěji do pedálů budou muset šlápnout zájemci o sdílená kola v Liberci, pokud budou chtít službu ve městě udržet. Z čísel o výpůjčkách za předešlou sezonu totiž radnice moc nadšená není.

Sdílená kola se ve městě objevila před dvěma lety. K dispozici bylo tehdy 60 růžových bicyklů. Loni se nabídka rozšířila na sto kol, ale zájem byl přesto menší.



„Čekali jsme, že když bude víc kol a rozšíří se i zóny, kde se dají sdílená kola využívat, přitáhne to víc zájemců. Jenže celoroční statistika to nepotvrdila. Výpůjčky klesly oproti roku 2018 o 43 procent. To je docela markantní rozdíl,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Dají projektu ještě jednu šanci

Nárůst byl podle něj jen u výpůjček uživatelů, kteří používají kolo častěji než jednou týdně. Celkem se za uplynulou sezonu projelo po Liberci na sdílených kolech od firmy Rekola 2 700 lidí.

Shodou okolností je to rovněž o 43 procent méně, než předchozí sezonu. I přesto se město rozhodlo dát projektu takzvaného bikesharingu ještě šanci.

„Nebylo to úplně jednoduché rozhodnutí. Navíc ani v koalici nepanuje jednotný nadšený pohled, že tu máme sdílená kola. Ale rozhodli jsme se tu šanci ještě dát. V nové sezoně by tak bylo možné půjčit si i dvacet elektrokol, která tu dosud nebyla. Doufáme, že to projekt zatraktivní s ohledem na zdejší kopcovitý terén,“ sdělil Karban.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka (SLK) by se měla rozšířit i místa, kde kola půjde odložit nebo si je vypůjčit.

„Přikoupili jsme dalších 70 stojanů, takže teď jich bude k dispozici 110. Rozšíří se tak i mikrozóny pro odkládání kol. Předtím jich bylo 40 až 50, teď to bude víc než dvojnásobek,“ řekl Zámečník.

Jezdit jen od stojanu ke stojanu

Jenže právě mikrozóny jsou podle kritiků příčinou poklesu zájmu o sdílená kola. V první sezoně se totiž mohla kola odkládat prakticky kamkoliv po celém centru Liberce. Protože si ale řada lidí stěžovala na to, že kola jsou připevněná například k zábradlí, k pouličním lampám a podobně, zavedla radnice možnost umístění jen do určených stojanů.

„Na jednu stranu to chápu, ale pak to ztrácí ten efekt, že kolo odložíte tam, kam potřebujete jet. Teď jezdíte vlastně od stojanu ke stojanu. Zkusil jsem to párkrát, ale už to pro mě není tak výhodné jako dřív,“ poznamenal jeden z uživatelů Tomáš Kopecký.

Jak to bude fungovat v nové sezoně, která má začít v dubnu, zatím není jasné. Město teď hledá nového provozovatele. Dvouletá smlouva s firmou Rekola totiž končí.

Po Liberci tak mohou místo růžových kol jezdit třeba modrá či jinak barevná. Radnice chce ovšem snížit svůj příspěvek. Zatímco dosud platila za roční provoz kol 1,2 milionu korun, teď si na to vyčlenila jen 800 tisíc.

„Uvidíme, kdo se do soutěže přihlásí, za jakou cenu a jestli bude splňovat naše představy. Nemůžu proto ani vyloučit, že pokud to nedopadne, tak sdílená kola tu mít nebudeme. Zvlášť, pokud by zájem o ně měl stále klesat. Trochu se obávám, že Liberec není na bikesharing svým terénem uzpůsobený. Něco jiného je provozovat kola v Hradci Králové, kde to je samá placka a něco jiného tady. Nicméně sdílení čehokoliv je dnes moderní a my určitě nechceme být v tomto konzervativní. Jen ta poptávka by měla být větší, jinak to nedává moc smysl,“ dodal Karban.