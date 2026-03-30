„Potřebujeme nový řídící systém a končí i softwarová podpora. Bez nového projekčního systému nebude možné promítat nové filmy a programy, nabízet moderní vzdělávací obsah ani udržet kvalitu zážitku, na kterou jsou návštěvníci zvyklí,“ říká vedoucí planetária Martin Gembec.
Jediné planetárium v Libereckém kraji vzniklo společně s iQlandií v roce 2014. Za bezmála dvanáct let ním prošlo přes čtvrt milionu návštěvníků z řad veřejnosti i škol. Nyní technologie dosluhují.
„Je to jako s mobilním telefonem, který všichni používáme. Jeho faktická životnost je zhruba pět let. Životnost našeho řídícího systému je kolem sedmi osmi let. Jasně, telefon taky potom nějak fungovat bude – možná si zavoláte nebo pošlete smsku. Ale my se do tohoto stavu s naším planetáriem nemůže a nechceme dostat,“ vysvětluje ředitel centra Václav Dostál.
Pořízení nového řídícího systému vyžaduje investici zhruba pět milionů korun, kterou není centrum schopné zaplatit z vlastních zdrojů.
„Jsme nezisková společnost, takže způsob financování je poměrně náročný. My mu říkáme vícezdrojový, to znamená, že máme vlastní příjmy, ale také granty a dotační projekty,“ pokračuje Dostál, který odmítá jít cestou zdražování vstupného. „Naposledy jsme zdražovali loni v květnu a primárně potřebujeme, abychom sem dostávali školy. A na školách my prostě nevyděláváme.“
Večeře pod hvězdnou oblohou
První milion korun už má iQlandie přislíbený z Libereckého kraje. Další peníze mají přijít přímo od fanoušků vědy a návštěvníků.
Na Den hvězdáren a planetárií, tedy v pátek 27. března, spustilo centrum kampaň, díky které si lidé mohou zakoupit unikátní zážitky spojené s vesmírem.
„Ty, kteří nás podpoří, chceme odměnit něčím skutečně výjimečným, co jinde nezískají. Nabízíme například soukromou večeři v planetáriu, pozorování hvězd na Jizerce, speciální brýle na zatmění Slunce, velkoformátové astrofotografie nebo e-book, který zájemce naučí pracovat s vesmírným dalekohledem,“ popisuje Martin Gembec a podotýká, že počet odměn je omezený. Dostupné budou na platformě HitHit, a to po dobu 45 dní.
|
iQlandia zároveň hledá i další cesty, jak zajistit financování – kromě kampaně připravuje také veřejnou sbírku a možnost přispět přímo při nákupu vstupenek.
A čím se planetárium liší od běžného kinosálu? „Kino promítá film, zatímco já tady promítám živě generovaný obraz vesmíru. Obloha se mění podle osvětlení, podle výšky, podle průletu. Ano, mohli bychom z toho udělat film, ale tím ztrácíme interakci s divákem. Chceme, aby se zeptal, chceme, abychom se mohli vydat, kam on chce. A to běžný film nedokáže,“ dodává vedoucí planetária.