Místo hvězdné oblohy hrozí tma. Liberecké planetárium shání miliony na záchranu

Jan Pešek
  12:01
Prázdné sedačky, němé reproduktory, místo hvězdné oblohy holá kopule. Tak by už brzy mohlo vypadat planetárium v Liberci. Řídící systém, díky kterému se návštěvníci vydávají do hlubin vesmíru, dosluhuje. Science centrum nyní shání pět milionů na novou techniku, aby hvězdná podívaná v Liberci nezanikla.

„Potřebujeme nový řídící systém a končí i softwarová podpora. Bez nového projekčního systému nebude možné promítat nové filmy a programy, nabízet moderní vzdělávací obsah ani udržet kvalitu zážitku, na kterou jsou návštěvníci zvyklí,“ říká vedoucí planetária Martin Gembec.

Jediné planetárium v Libereckém kraji vzniklo společně s iQlandií v roce 2014. Za bezmála dvanáct let ním prošlo přes čtvrt milionu návštěvníků z řad veřejnosti i škol. Nyní technologie dosluhují.

Planetárium v libereckém science centru iQlandia
Řídící centrum libereckého planetária
„Je to jako s mobilním telefonem, který všichni používáme. Jeho faktická životnost je zhruba pět let. Životnost našeho řídícího systému je kolem sedmi osmi let. Jasně, telefon taky potom nějak fungovat bude – možná si zavoláte nebo pošlete smsku. Ale my se do tohoto stavu s naším planetáriem nemůže a nechceme dostat,“ vysvětluje ředitel centra Václav Dostál.

Pořízení nového řídícího systému vyžaduje investici zhruba pět milionů korun, kterou není centrum schopné zaplatit z vlastních zdrojů.

„Jsme nezisková společnost, takže způsob financování je poměrně náročný. My mu říkáme vícezdrojový, to znamená, že máme vlastní příjmy, ale také granty a dotační projekty,“ pokračuje Dostál, který odmítá jít cestou zdražování vstupného. „Naposledy jsme zdražovali loni v květnu a primárně potřebujeme, abychom sem dostávali školy. A na školách my prostě nevyděláváme.“

Večeře pod hvězdnou oblohou

První milion korun už má iQlandie přislíbený z Libereckého kraje. Další peníze mají přijít přímo od fanoušků vědy a návštěvníků.

Na Den hvězdáren a planetárií, tedy v pátek 27. března, spustilo centrum kampaň, díky které si lidé mohou zakoupit unikátní zážitky spojené s vesmírem.

„Ty, kteří nás podpoří, chceme odměnit něčím skutečně výjimečným, co jinde nezískají. Nabízíme například soukromou večeři v planetáriu, pozorování hvězd na Jizerce, speciální brýle na zatmění Slunce, velkoformátové astrofotografie nebo e-book, který zájemce naučí pracovat s vesmírným dalekohledem,“ popisuje Martin Gembec a podotýká, že počet odměn je omezený. Dostupné budou na platformě HitHit, a to po dobu 45 dní.

iQlandia zároveň hledá i další cesty, jak zajistit financování – kromě kampaně připravuje také veřejnou sbírku a možnost přispět přímo při nákupu vstupenek.

A čím se planetárium liší od běžného kinosálu? „Kino promítá film, zatímco já tady promítám živě generovaný obraz vesmíru. Obloha se mění podle osvětlení, podle výšky, podle průletu. Ano, mohli bychom z toho udělat film, ale tím ztrácíme interakci s divákem. Chceme, aby se zeptal, chceme, abychom se mohli vydat, kam on chce. A to běžný film nedokáže,“ dodává vedoucí planetária.

Místo hvězdné oblohy hrozí tma. Liberecké planetárium shání miliony na záchranu

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

