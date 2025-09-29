Sparťan tlačí, slávista se veze. Výprava mířící na derby večeří už před polednem

Skupina nadšenců míří na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. (29. září 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

  18:18
Skupina nadšenců míří na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. Oslavují tím šedesát let starou sázku dvou přátel a sportovních rivalů ze Smržovky, kdy vítězný slávista usedl na trakař a poražený sparťan jej odvezl na 145 kilometrů vzdálený stadion. Po 24 hodinách na cestě účastníci soudobé výpravy přijeli do Malé Skály.

Lesem u cyklostezky podél Jizery se rozléhá smích, až pak se v zatáčce objevuje osedlaný trakař a jeho doprovod.

„Sedí se mi dobře, vezu se teprve deset minut,“ hlásí ze sedátka reprezentant sešívaných. „Mně to připadá teda jako hodina,“ rozporuje jeho kamarád třímající rukojeti, protentokrát v roli a dresu sparťana. Nehledě na své sportovní vyznání si totiž každý den ve skupině losují, kdo se poveze a kdo bude tlačit. Tedy kdo bude slávista a kdo sparťan.

V pátek chceme najít nějakou menší obec, kde bysme zvedli volební účast o sto procent.

Vladimír Kahánekspoluiniciátor akce

