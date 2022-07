Od oblečení po slabikáře. Šatník pomohl tisícům lidí utíkajícím před válkou

Od března pomohl liberecký šatník tisícům uprchlíků, především maminkám s dětmi a starým lidem. Největší nápor zažil hned v prvních dnech. Během března, kdy bylo otevřeno sedm dní v týdnu, měl průměrnou návštěvnost kolem tří set lidí denně.

Šatník bude v omezeném režimu fungovat i o prázdninách, otevřeno bude každé úterý od deseti do šestnácti hodin.

Podle hlavní iniciátorky šatníku Lucie Fürstové je pomoc stále potřeba. Noví uprchlíci totiž pořád přichází a poptávka po základní drogerii a po potravinách tak stále trvá. Naštěstí podle organizátorky trvá i přízeň dárců.

„Lidé nám posílají dary z celého kraje. Naposledy například učitelé z Montessori tříd ze Základní školy 5. května v Liberci na školním jarmarku v dobročinném stánku vydělali sedm tisíc korun a za to nám nakoupili potraviny i drogerii,“ říká potěšeně.

Ukrajinci stojí o nádobí či vybavení pro děti

Kromě základních potřeb je podle ní velký zájem také o školní pomůcky, sportovní vybavení pro děti, nádobí nebo boty. „Velkou radost měly například maminky i děti ze slabikářů, které přivezl pan Fryč. Dostáváme i interaktivní hračky v ukrajinštině, za které jsou maminky také moc rády,“ dodává organizátorka.

„Vážím si toho, že řada lidí věnuje to, co by ještě sami nosili,“ pokračuje Fürstová s tím, že mnohdy udělá stejnou radost značková kabelka jako lis na česnek nebo struhadlo. „Uprchlíci dostávají sice pomoc od města, ale stejně je to tak, že jsme nejblíže a nejsnáze nás najdou, aspoň tak nám to říkají,“ vysvětluje.

Pro potřebné věci si do šatníku mohou dojít nejen uprchlíci, ale také české maminky samoživitelky a další lidé v nouzi. Ty nejlepší kousky prodává šatník v rámci Dobročinného bazárku pro Natálku, jehož výtěžek putuje rodičům těžce nemocného děvčátka z Liberce, kteří potřebují kvůli speciálnímu kočárku větší auto.

„Už se vybralo přes 110 tisíc z potřebné částky půl milionu,“ komentuje iniciátorka s tím, že všechny dárce o bazárku informují. Šatník funguje v přízemí Obchodního centra Forum, které prostory dobrovolníkům bezplatně poskytlo. Kdo by chtěl něco přivézt, může využít dobu od 11 do 13 hodin, kdy je možné zajet až před vchod. Jinak hrozí pokuta, vstup je v pěší zóně.

Pomáhá operní pěvkyně i profesorka

V šatníku už se vystřídalo kolem třiceti dobrovolníků. Kromě toho, že zde třídí dary a vydávají je potřebným, vyslechnou si i pohnuté příběhy příchozích. Z některých uprchlíků se stali sami dobrovolníci, kteří pomáhají nejen svým krajanům.

„Vznikla zde skvělá parta lidí, kteří by se nikdy nepotkali. Máme zde operní pěvkyni, bývalou profesorku matematiky v důchodu, patnáctiletou Ukrajinku, u které je neuvěřitelné, kolik toho zvládne udělat. Chodí nám pomáhat i ukrajinský tatínek šesti dětí. Ten spraví opravdu všechno, na co přijde. Chtěl by dokonce založit pro Ukrajince klub,“ vyjmenovává Fürstová.

Z šatníku se podle ní stává i místo setkávání a řada lidí se do něj vrací. Kromě dobrovolníků přímo v šatníku se do pomoci zapojily i tisíce lidí na internetu, kde fungují skupiny Dobročinný šatník Liberec - veřejnost a Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji. Tato skupina dokonce obdržela cenu za DOBROvolnictví z ministerstva vnitra.