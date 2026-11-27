Máma říkala, že bych neměla líčí osudy čtyř generací žen jedné rodiny. V jejich vztazích se zrcadlí proměny světa i posuny představ o naplněném životě v průběhu dvacátého století.
„Napsala jsem příběh pro čtyři ženy, protože her, kde jsou ženy hlavními postavami, je stále velmi málo. Tradičně se díváme na mužskou postavu, třeba na Hamleta, který má zastupovat nás všechny. V této hře je to žena, kdo nás zastupuje a ukazuje obrovské ekonomické a politické změny dvacátého století,“ vzkazuje do Liberce autorka.
„Muži jsou v této hře důležití, ale mimo scénu, tak jako ženy v tolika jiných hrách. Životy žen se za posledních sto let změnily mnohem radikálněji než život mužů,“ pokračuje Keatleyová.
Režisérka Kateřina Dušková přirovnává hru k prošívání patchworkové deky. „Všemi vrstvami prochází vždy jedna niť, takže jsou spolu jednotlivé životy a generace propojené a vzájemně se zrcadlí, jako by se časové roviny příběhu pokládaly na sebe v bodech rozhodování,“ míní Dušková.
Jako nejmladší Rosie se představí Alžběta Dolečková. „Naše maminky si v životě něčím prošly. Udělaly chyby, kterých litovaly, zažily zklamání, bolest, špatná rozhodnutí i chvíle, kdy si přály vrátit čas a udělat něco jinak. A když se pak dívají na své dcery, přejí si jediné – aby nemusely procházet tím samým,“ zamýšlí se. Hra má premiéru dnes večer v Malém divadle.