Dokonalá opera v Liberci. Šaldovo divadlo uvede Figarovu svatbu

  12:16
Operní soubor Divadla F. X. Šaldy uzavírá sezonu premiérou Mozartovy Figarovy svatby. Podle vedení liberecké opery neztratilo dílo nic ze své ohromující hudební síly, komiky a tematické aktuálnosti.
Figarova svatba v Šaldově divadle | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Režie se ujala šéfka činohry Kateřina Dušková. „Liberecká Figarova svatba je pro mě jedinečná především lidmi, kteří se na jevišti sešli. Mnoho týdnů spolu trpělivě pracovali, pomáhali si, měli se rádi a s velkou láskou a profesionalitou jsou teď tento příběh připraveni předat svým divákům,“ míní Dušková.

„Myslím, že jsem se v naší inscenaci opřela o jednu z výrazných schopností Wolfganga Amadea Mozarta, a sice přivádět na jeviště nikoli typy, ale živoucí postavy, skutečné lidi se skutečnými osudy, kteří milují, nenávidí, pochybují, myslí, trápí se a odpouští,“ pokračuje režisérka.

Libretista Lorenzo da Ponte přepracoval pro Mozarta druhou část slavné Beaumarchaisovy trilogie o odhodlaném Figarovi a důvtipné Zuzance z roku 1778.

Ta byla ve své době předznamenáním společenských změn přicházejících s Velkou francouzskou revolucí, ale Mozart s da Pontem politický rozměr díla výrazně upozadili a soustředili se na složité vztahy a komplexní charaktery postav.

O hudební nastudování se v Liberci postaral dirigent Paolo Gatto. „Pro mě je Figarova svatba ‚opera perfetta‘ – dokonalá opera. Jak říká Mozart ve Formanově filmu Amadeus: Ve Figarově svatbě není ani o jednu notu méně, ani více. Je zkrátka dokonalá ve všech ohledech – v orchestraci, v tempu, v rytmu, v dramatické výstavbě. Proto ji mám tak rád,“ vysvětluje Gatto. Premiéra je na programu dnes v Šaldově divadle od 19 hodin.

Dokonalá opera v Liberci. Šaldovo divadlo uvede Figarovu svatbu

Figarova svatba v Šaldově divadle

Operní soubor Divadla F. X. Šaldy uzavírá sezonu premiérou Mozartovy Figarovy svatby. Podle vedení liberecké opery neztratilo dílo nic ze své ohromující hudební síly, komiky a tematické aktuálnosti.

29. května 2026  12:16

