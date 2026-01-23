Dětskou besídku naruší tragédie. Šaldovo divadlo uvádí drama Létající dítě

Zcela běžný den zpestřený dětskou besídkou v kostele naruší tragická situace, během které zemře osmileté dítě. Kdo je viníkem? Nejen na tuto otázku hledá odpověď drama Létající dítě, které v pátek poprvé uvede Šaldovo divadlo v Liberci.
Hra je dílem začínajících mladých tvůrců, kterým dává divadlo prostor v projektu Bušení.

„Létající dítě je tragický příběh psaný ve verších. Odehrává se na pozadí lampionového průvodu v jednom menším městě. Text působí jako děsivé spílání o spěchu. My to chceme hrát o naději a uvědomění si, že spěch někdy není úplně potřeba, ale je fajn se zastavit a vnímat své okolí a sebe sama,“ říká dramaturg Lukáš Cenker.

Celá naše generace šíleně spěchá

Ústředními postavami jsou otec a matka, ke kterým se vyjadřují ostatní postavy jako učitelka, dělník nebo zvoník. „Každá postava vypráví příběh ze svého úhlu pohledu,“ pokračuje Cenker.

Podobně vidí děj inscenace režisér Eliáš Gaydečka. „Celá naše generace šíleně spěchá a někam se žene. Spousta lidí tím trpí a neumí se rozhlédnout kolem sebe,“ míní Gaydečka.

Autorem Létajícího dítěte je Roland Schimmelpfennig, který patří mezi nejhranější a nejčtenější německé autory. Jeho hry uvádějí divadla po celém světě ve vysoké četnosti.

Hra má premiéru v Malém divadle

Zápletky jsou založeny na střetu různých postav s různými charaktery a odlišnými názory na pozadí historické či každodenní události.

Herci se pohybují v minimalistické scéně od scénografky a kostýmní výtvarnice Emy Dulíkové, hudbu k inscenaci složil Jan Štěpán Krafka. Létající dítě má premiéru dnes večer v Malém divadle.

Dětskou besídku naruší tragédie. Šaldovo divadlo uvádí drama Létající dítě

23. ledna 2026

