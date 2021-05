Rybník v Hradčanech opraví do konce roku, na úpravu pláže už nezbylo

„Momentálně pracujeme v okolí hráze. Máme vybetonovaný základ pro sdružený objekt, požerák a bezpečnostní přeliv. Dokončili jsme stěny, které zabraňují sesuvu půdy a propouštění podzemní vody,“ řekl Miloslav Tůma, starosta města Ralsko, jehož částí Hradčany jsou.



Od jeho prohlášení v lednu 2020, že oprava bude oproti plánu kratší, se podle něj na projektu zhroutilo všechno, co mohlo.



Nejdřív řešil připomínky lidí, že se před vypuštěním nevylovilo dost škeblí. Pak se zjistilo, že projekt nebyl dostatečně zpracován a neodrážel problémy s podzemní vodou.



Další zádrhel spočíval v množství bahna – bylo ho v rybníku víc, než se předpokládalo. Vícepráce se tak navýšily o několik set tisíc korun.



„Vznikly i debaty kvůli kácení stromů. Nechali jsme si udělat odborný posudek. Kdybychom tam stromy nechali, zvýšilo by se riziko poškození majetku třetích osob. Voda je dlouhodobě podmáčela,“ uvedl starosta.



Nyní je vybraná nová výsadba. Převážně duby nebo jeřáby by měly splňovat kritéria a odolat dlouhodobému působení vody.



Součástí projektu byla také výměna písku na pláži za restaurací. Nakonec ale k úpravě pláže nedojde, maximálně se zde postaví mobilní šatna na převlékání.



Peníze se využily na hráz. Po ní měl vést betonový chodník, ten nahradí lávka s odpočívadly a zábradlím. Na návětrné straně hráze vyhloubí bagr dvě tůně. Poskytnou útočiště obojživelníkům, vody v nich bude zhruba po kolena.



Starosta předpokládá, že uzavírka silnice, spojená se stavbou, potrvá do konce srpna. „Možná se to protáhne na začátek září. V nejhorším případě to vidím do října.“

Tůma počítá s odlivem turistů, kteří se sem jezdili koupat. Zároveň asi ubudou i cyklisté, protože objízdné trasy nejsou na projížďky ideální.

Oprava Hradčanského rybníka bude podle starosty hotová do konce tohoto roku. „Musíme to stihnout. Jedna věc je dotace, ale spíš si nedokážu představit, že bychom ubrali dvě koupací sezony a zároveň nechali překopanou hráz. To bychom si neobhájili u lidí,“ uzavřel.