Neberte lidem stavební úřady, vyzvali vládu zastupitelé Libereckého kraje

„Když se podíváte na mapu, kde všude se mají stavební úřady zrušit, tak tu vznikají velká území, kde dostupnost stavebního řízení bude značně omezena. Je nutné nahlas říct, že tím dojde ke zhoršení výkonu stavebního dohledu a budou chybět odborníci,“ argumentuje hejtman Martin Půta.

Výzvu směřující vládě, Poslanecké sněmovně i Senátu schválili krajští zastupitelé jednohlasně. Liberecký kraj by totiž podle návrhu novely stavebního zákona přišel o 43 procent stavebních úřadů.

Z dosavadních 35 by jich 15 zmizelo. Zrušení hrozí úřadům v Zákupech, Hodkovicích, Českém Dubu, Osečné, Rychnově, Žandově, Dubé, Ralsku, Příšovicích, Smržovce, Desné, Hejnicích, Raspenavě, Novém Městě pod Smrkem a Velkých Hamrech.

„Postup kraje mi přijde korektní. Takový krok se musí konzultovat s obcemi, a ne že se o tom dozvědí z médií. Chápu, že jsou starostové rozčarovaní,“ řekl poslanec za Liberecký kraj Vít Vomáčka.

Výzva Libereckého kraje se přitom shoduje s názorem Svazu měst a obcí, v případě Asociace krajů taková shoda ale nepanuje. „Tam jednotnost není, někteří hejtmani nevidí v rušení stavebních úřadů problém. Jenže podle nás je to naprosto v rozporu se samotným programovým prohlášením vlády, ve kterém stojí, že stavební úřady na místní úrovni zachová,“ poukazuje Půta.

„Zrušit patnáct stavebních úřadů v kraji je opravdu velké sousto. Dotkne se to ve skutečnosti 50 obcí a tisíců obyvatel, které ty úřady obhospodařují,“ upozorňuje starosta Zákup Radek Lípa. Například celá oblast Podještědí by nově měla spadat pod Stavební úřad v Liberci.

„Už teď pro nás Liberec vyřizuje dopravní stavby a víme, jak je to nekomfortní. Teď by tam mělo přejít všechno. Nikdo přitom neřekl, kolik nových úředníků může Stavební úřad v Liberci nabrat. Od nás tam nechce přejít nikdo,“ sdělila starostka Hodkovic nad Mohelkou Markéta Khauerová.

Hejtman nevidí úsporu

Podle představ ministerstva pro místní rozvoj by přitom pracovníci ze zrušených stavebních úřadů měli přejít na úřady, které zůstanou. „V tom případě nevím, kde je ta úspora. Navíc, většina obcí si chce tyto úředníky ponechat na pozici investičních pracovníků,“ řekl Půta.

Argument ministerstva, že problém dostupnosti úřadů vyřeší digitalizace, kraj odmítá. „O digitalizaci se především mluví, ale ten proces ještě zdaleka není dotažen do konce. Ano, díky digitalizaci se mohou některé úřady zeštíhlit, ale nejde to dělat opačně,“ vysvětluje postoj kraje hejtman.

Některé stavební úřady na malých obcích chce vláda rušit i proto, že je tam jen jeden úředník. To lze ale podle kraje vyřešit tím, že do určitého data by obce musely mít na stavebním úřadě minimálně dva kvalifikované pracovníky. Pokud by to nesplnily nebo neměly o další existenci stavebního úřadu ve své obci samy zájem, teprve pak by se mohl zrušit.