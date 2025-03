Chodily do ní děti Sovětů, ruinu někdejší školy chce Ralsko přestavět na byty

„Plán je takový, že z původní školy, která sloužila dětem Sovětů, vytvoříme bytové jednotky. Měly by být větší velikosti než 1+1 a 2+1, které máme v městském fondu nyní. A to proto, abychom tam dokázali ubytovat rodiny s dětmi,“ poodhaluje plány starosta Ralska Miloslav Tůma.

Dříve sem každé ráno mířily stovky dětí sovětských důstojníků, po odsunu dům zpustl v ruinu, kterou pravidelně navštěvují vyznavači urbexu, tedy opuštěných domů, nebo lovci záhad a duchů. Láká je především dosud zachovalý původní ráz budovy.

„Jedná se o brownfield, opuštěný objekt, ale na druhou stranu betonový skelet je schopen po drobných opravách fungovat,“ míní starosta, který si tu umí představit až 63 bytů, po kterých bude velká poptávka.

„Všeobecně byty nejsou. Zároveň je to blízko k Mimoni, kde je celá řada služeb, které můžeme využívat. Věřím tomu, že i v této lokalitě bude o byty zájem.“

Pronajmout si byt v někdejší ploužnické škole však nebude pro každého jednoduché. „Město Ralsko má podmínku, že zájemce musí splnit několik pravidel, která zahrnují například bezdlužnost či zaplacené odpady z předchozího bydliště. Také nesmí mít nedoplatky na daních a nesmí být v exekuci či insolvenci,“ vysvětluje Tůma.

Cena nepřekročí 100 milionů

Celková cena za přestavbu školy by neměla přesáhnout 100 milionů korun. „Čekáme na finální rozpočet. Až budeme v ruce držet stavební povolení, budeme tvořit projektovou dokumentaci provádění stavby, která bude zahrnovat podrobný seznam nákladů. Z toho budeme dávat žádost o dotaci.“

Město věří, že část přestavby zaplatí z dotace. „Chtěli bychom požádat ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na takzvané dostupné bydlení. Tu bychom následně zkombinovali s výhodným úvěrem. Dotace by mohla pokrýt až 30 procent. Je to běžná praxe, úroky jsou opravdu nízké,“ domnívá se starosta, podle kterého by se mohlo začít stavět koncem letošního roku. „První nájemníci by se do bytů mohli stěhovat ještě v roce 2027,“ dodává starosta.

Po odsunu vojsk zůstala v Ralsku celá řada opuštěných staveb. V roce 2007 část prostoru převzal od státu Liberecký kraj.

S bouráním budov po sovětské armádě začal kraj v roce 2011. K zemi už šlo přes šest desítek objektů, mimo jiné protichemický sklad, kulturní dům, požární nádrže, generální štáb, letní kino nebo tři komíny kotelen.

„Jsem rád, že bývalý vojenský prostor Ralsko se díky demolicím nevyhovujících objektů postupně stává příjemným místem pro život. Staré budovy nejen hyzdí tamní krajinu, ale jsou i nešetrné k životnímu prostředí. Cílem bouracích prací je vytvořit z Ralska čisté a bezpečné místo, které by v dalších letech mohlo sloužit například k rekreačním účelům,“ řekl před časem náměstek hejtmana Jan Sviták.