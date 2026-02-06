Půta má odůvodnění rozsudku za korupci, čekal na něj rok. Potvrdil, že se odvolá

Autor: ,
  14:25aktualizováno  14:43
Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pátek na síti X uvedl, že po roce dostal písemné odůvodnění rozsudku v korupční kauze, v níž byl nepravomocně odsouzen. Soud loni 5. února uložil hejtmanovi podmíněný trest a pokutu 50 000 korun za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého. Hejtman to odmítá.
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) vinným. Soudce mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomocí. V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. (5. února 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
33 fotografií

„Rozsudek má 443 (!) stránek. Moji právníci nyní studují odůvodnění výroku, že jsem zneužil své pravomoci, když jsem se snažil najít pro pana Dolanského práci. I v tomto ohledu se cítím nevinen. Odvolání proti této části rozsudku jsem podal okamžitě po jeho vynesení před rokem. Podrobnou argumentaci k tomuto odvolání pošlou moji právníci soudu po prostudování písemného rozsudku,“ uvedl hejtman.

Půta téměř před 15 lety pomohl svému známému Jaromírovi Dolanskému při hledání práce. Soud dospěl k závěru, že se na tom dohodl se spoluobžalovaným pracovníkem Metrostavu výměnou za to, že hejtman pomůže při zajištění financování rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci z dotačního programu. Toto tvrzení hejtman odmítá.

Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav

Standardně se na písemné odůvodnění rozsudku čeká měsíc, v tomto případě to trvalo rok. „Dlouhá doba potřebná k vyhotovení rozsudku je zapříčiněna nestandardním rozsahem a nedostatečnou přehledností spisového materiálu,“ uvedla již dříve mluvčí pobočky Krajského soudu v Liberci Karolína Francová. Spis má přes 31 000 listů.

Půta byl odsouzen v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun. Na ně chtělo GEPO získat evropské dotace, vyplaceno nakonec nebylo nic. Korupční kauzou se soudy zabývají od roku 2018. Půta nepatřil mezi hlavní postavy. Těmi byli podle obžaloby zástupci firem GEPO a Metrostav a bývalý ředitel liberecké pobočky ROP. Soud jim uložil nepodmíněné tresty od tří do sedmi let. Ani v jejich případě nejde o pravomocné rozsudky.

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) vinným. Soudce mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomocí. V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. (5. února 2025)
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) vinným. Soudce mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomocí. V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. (5. února 2025)
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) vinným. Soudce mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomocí. V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. (5. února 2025)
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) vinným. Soudce mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomocí. V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. (5. února 2025)
33 fotografií

Soud loni uznal Půtu vinným jen v části obžaloby. Zprostil ho obvinění, že měl dostat do pracovníků Metrostavu úplatek 800 000 korun v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun, na niž byl příslib evropské dotace.

„Na rok přesně jsem obdržel písemné vyhotovení rozsudku v kauze kostela Máří Magdalény. Na konec toho všeho ještě nevidím, ale jsem rád, že mám konečně černé na bílém, že v hlavní části kauzy jsem nevinen. Soudce v rozsudku potvrzuje, co jsem říkal od samého začátku. Byl jsem obžalován za to, že jsem dělal svoji práci a dělal ji s nasazením, s jakým pracuji vždy. Při prosazování záchrany kostela jsem postupoval v souladu se všemi zákony a nikdy jsem nevzal úplatek,“ uvedl dnes hejtman.

Obviněný hejtman Půta podal stížnost, podle právníků se trestného činu nedopustil

Půta od loňského podzimu čelí dalšímu trestnímu stíhání, a to z neoznámení trestného činu. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění Půta odmítá a považuje ho za další pokus něco na něj za každou cenu najít a politicky a společensky ho dehonestovat. Proti obvinění si podal stížnost státnímu zástupci.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

Olympic oslaví narozeniny se světovou hvězdou. Jeho hit zná každý, říká Janda

Premium
Petr Janda s kapelou Olympic na ČEZ Energy Festu v Liberci (31. ledna 2026)

Od úst mu šla pára, ruce mrazem křehly, přesto odehrál téměř hodinový koncert. Petr Janda s kapelou Olympic se v sobotu večer představil na ČEZ Energy Festu v Liberci, který se konal při příležitosti...

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohly projet.

Půta má odůvodnění rozsudku za korupci, čekal na něj rok. Potvrdil, že se odvolá

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pátek na síti X uvedl, že po roce dostal písemné odůvodnění rozsudku v korupční kauze, v níž byl nepravomocně odsouzen. Soud loni 5....

6. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:43

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

6. února 2026  13:21

Dobové fotografie i vzorníky exportních domů. Muzeum digitalizovalo své poklady

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusí...

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusejí badatelé z tuzemska a ze světa jezdit do Jablonce nad Nisou, nově si je mohou prohlížet online. Muzeum skla a bižuterie...

6. února 2026  10:58

Nové parkovací automaty do léta nebudou, Liberec zrušil soutěž na dodavatele

Jedno z parkovišť v Liberci

Výměna zastaralých parkovacích automatů za moderní, které umožňuji i bezhotovostní platby, bude mít v Liberci minimálně několikaměsíční zpoždění. Původně ji chtělo vedení města zvládnout do letošního...

5. února 2026  12:37

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:28

Z truhlárny do olympijského koryta. Hyman: Místo vydělávání peněz půl roku sáňkuju

Na Světovém poháru v americkém Park City se Ondřeji Hymanovi dařilo a odrazil...

Odložil pracovní náčiní v truhlářské dílně, sundal saně z půdy, oblékl závodní kombinézu a ve svých 39 letech si vybojoval účast na olympiádě. Tak by se ve zkratce daly popsat poslední měsíce sáňkaře...

5. února 2026  11:18

V libereckém nákupním centru hořelo, čtyři lidi vezla záchranka do nemocnice

Hasiči v Liberci vyjížděli k požáru v nákupním centru Géčko. Pět lidí se...

K požáru v prodejně elektra v nákupním centru Géčko v Růžodole vyjížděli ve středu ráno hasiči. Sedm lidí před plameny uteklo, pět z nich se nadýchalo kouře.

4. února 2026  13:09

Vlaky mezi Turnovem a Železným Brodem zrychlily. Přibylo i nové nástupiště

Cestující v Malé Skále se mohou těšit na nově zrekonstruované nádraží.(4. února...

Lidé se dočkali rychlejší železnice i pohodlnějších nástupišť. Po roce prací skončily opravy na železniční trati mezi Turnovem a Železným Brodem. Cestující v Malé Skále se navíc mohou těšit na nově...

4. února 2026  10:36

Vidět v Hongkongu nápis Kamenický Šenov bylo téměř absurdní, vzpomíná architektka

Premium
Architektka Tereza Šváchová v bývalé lustrárně Elias Palme v Kamenickém Šenově,...

Stop, které zanechává šestatřicetiletá architektka Tereza Šváchová ve veřejném prostoru v Česku, přibývá. A téma skla v architektuře dostává i daleko za hranice. Její kariéru také ovlivnila jedna...

3. února 2026

Auto po nehodě skončilo na boku v řece, zraněného řidiče zachránili hasiči

Auto skončilo v korytě řeky Nisy v Liberci.

V řece Nise nedaleko krajského úřadu v Liberci skončil v noci na úterý řidič osobního vozu. Nezvládl řízení, vyjel ze silnice a zřítil se do koryta. Na břeh ho museli dostat hasiči pomocí žebříků.

3. února 2026  13:40

Advantage Consulting, s.r.o.
HLEDÁ SE ELEKTRIKÁŘ/KA (45-52.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj, Liberecký kraj
nabízený plat: 45 000 - 52 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zkopal ji a nechal v zimě u přejezdu. Muž přiznal zabití známé, dostal 11 let

Muž se přiznal k vraždě dívky ve Višňové

Na jedenáct let poslal Krajský soud v Liberci do vězení muže za to, že loni na jaře zabil mladou ženu ve Višňové na Liberecku. Jednatřicetiletý Roland K., který se s obětí znal a trávil s ní v místě...

3. února 2026  9:41,  aktualizováno  11:01

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

2. února 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.