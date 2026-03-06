Ozáření v dětství způsobilo některým pacientům nové nádory, říká neurochirurg Beneš

Vladimír Beneš nejmladší na nedávné konferenci TechCare 2026 v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. | foto: Jan Jirouš

Eliška Marinská
  20:00
Moderní technologie pomáhají lékařům odhalovat nádory dříve a přesněji než v minulosti. Přesto zůstávají při operaci mozku nejdůležitější zkušenosti chirurga a týmová práce, domnívá se neurochirurg Vladimír Beneš. Dnes pracuje ve Fakultní nemocnici Motol, profesně ale vyrostl na neurochirurgii v Liberci, kde pracoval 16 let.

Lékaři Česka

„Byl jsem tady Beny, kterého všichni znali, se kterým, doufám, dobře vycházeli a nebyl jsem syn pana profesora v Praze,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES.cz lékař, který se specializuje na operace mozkových nádorů a cévních lézí.

Na nedávné konferenci TechCare 2026 v Liberci-Vratislavicích nad Nisou známý neurochirurg přednášel o tom, jak moderní technologie mění diagnostiku i léčbu dětských nádorů mozku.

Umělá inteligence dneska umí velmi dobře vyhodnotit snímky z CT či magnetické rezonance, především třeba u úrazu nebo krvácení.

titulek

6. března 2026  20:21

