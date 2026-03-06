„Byl jsem tady Beny, kterého všichni znali, se kterým, doufám, dobře vycházeli a nebyl jsem syn pana profesora v Praze,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES.cz lékař, který se specializuje na operace mozkových nádorů a cévních lézí.
Na nedávné konferenci TechCare 2026 v Liberci-Vratislavicích nad Nisou známý neurochirurg přednášel o tom, jak moderní technologie mění diagnostiku i léčbu dětských nádorů mozku.
Umělá inteligence dneska umí velmi dobře vyhodnotit snímky z CT či magnetické rezonance, především třeba u úrazu nebo krvácení.