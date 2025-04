Z mnoha označení, která během vašeho působení ústav v Chrastavě a jeho nezletilí obyvatelé dostali, dáváte přednost výrazům polepšovna a svěřenci. Ti měli za sebou kromě záškoláctví nebo užívání drog často také majetkovou, násilnou či sexuální trestnou činnost. Kolik jim bylo?

Byli u nás chlapci od 12 do 18 let s možností prodloužení o rok. Stalo se nám třeba to, že chlapec, který byl v našem učilišti, měl 5. června dělat zkoušky. Plnoletosti ale dosáhl o dva dny dříve a odešel. Takže jsme se tomu bránili tak, že jsme mu nechali prodloužit ústavní výchovu do 19 let s tím, že jakmile se vyučí, pustíme ho na podmínku. Vzdělání je ale nenahraditelné. Je to strašné, ale museli jsme to dělat i takhle. Bylo to jako když vyhrajete v loterii milion a roztrháte tiket.

Polepšovna je špatné řešení, ale je nejlepší z těch, která se nabízejí.