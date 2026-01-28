Na sjezdovce dávejte pozor jako v autě. Srážky jsou horší, líčí náčelník horské služby

David Savický z Horské služby Jizerských hor | foto: Eliška Marinská, MF DNES

Eliška Marinská
  15:00
Zimní nadšence lákají hory na sjezdovky i běžkařské tratě. Spolu s nimi přibývá i práce pro horskou službu. Její členové vyrážejí k úrazům na sjezdovkách, do lesů i na odlehlé hřebeny. Náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický popsal, jak se na hory připravit tak, aby se z výletu nestal boj o čas a život.

Kde nejčastěji zasahujete a jaké úrazy převažují?
Většinu úrazů řešíme buď v lyžařských areálech, tam se jedná o sjezdové lyžování nebo snowboarding, a potom ve volné přírodě. Ve sjezdařských areálech je standardním zraněním poranění kolenního kloubu, to je asi nejčastější výjezd. Sjezdovky jsou dneska už dokonale upravené, lyže jsou snadnější na ovládání, než byly kdysi, a lidé jezdí daleko větší rychlostí, než se jezdilo před třiceti lety, takže dneska jsou nebezpečné situace, kdy dojde ke srážce lyžařů.

Pokud nás turista nebo lyžař kontaktuje přes aplikaci Záchranka, dostaneme jeho přesnou polohu a máme tam i informace o tom, jak hodně má nabitý telefon, takže víme, jestli máme dostatek času s ním komunikovat.

28. ledna 2026

