Liberci chybí ortodontisté, za rovnátky musí rodiče s dětmi za hranice kraje

„Jsme tady tři, z toho dvě jsme v důchodovém věku,“ upozorňuje ortodontistka Jaroslava Kučerová, která má ordinaci v Liberci.

Na jejich webových stránkách stejně jako jejich kolegů v celém kraji visí oznámení, že nové pacienty nepřibírají. Lidem, kteří jejich pomoc potřebují, tak nezbývá, než si najít zubního specialistu ve vzdálenějších městech.

„S dcerami jezdíme do Prahy. Snažíme se to pojmout vždycky jako výlet, ale zabere to celý den, což pro někoho může být problém,“ potvrdila Lucie Fürstová z Liberce. Podle ní si řada jejích známých musela sehnat specialistu jinde. „Dokonce jsem slyšela, že jedni přihlásili své dítě hned po narození,“ dodala.

Její jmenovkyně Lucie A. měla před lety větší štěstí. Se synem chodí k ortodontistce v Liberci. „Jsme ale jedni z mála. Ostatní musí jezdit třeba až do Varnsdorfu nebo do Ústí nad Labem. Nechápu, že s tím nikdo nic nedělá,“ zlobí se. „Kromě toho jsem si všimla, že poslední roky se prodloužila doba čekání v čekárně z několika minut na hodinu.“

Léčba se prodlužuje

Podle ortodontistky Jaroslavy Kučerové je na vině hned několik faktorů. Jedním z nich je to, že pojišťovny ortodontisty „tlačí“ do léčby pomocí fixních rovnátek. Což je sice efektivnější, ale zato časově náročnější.

„Když už takového pacienta vezmete, musíte jej častěji zvát na kontroly a léčba pak trvá tři roky a pak ještě následuje retence,“ vysvětluje lékařka. „Proto můžeme rozléčit jen tolik pacientů, kolik stihneme.“

Zjednodušeně řečeno ortodontistů v Liberci nepřibývá, ale léčba se prodlužuje. „Naposledy jsme brali nové pacienty na podzim, teď říkáme, ať počkají do léta,“ říká Kučerová. Větší šanci mají podle ní mladší děti, které ještě nemají vyměněné všechny zuby a mohou mít jen snímací rovnátka.

Do menších měst se ortodontistům nechce

Dalším problémem je podle Kučerové skutečnost, že se do menších měst novým ortodontistům nechce. Ona sama už má přes sedmdesát a snaží se za sebe najít náhradu. Není to ale jednoduché. „Je mi ale líto rozléčené pacienty jen tak nechat, protože pak je nikdo nechce přebrat,“ komentuje.

„Dříve bylo všechno kontrolované, pojišťovny věděly, kdo jak je starý a zařídily se podle toho,“ vzpomíná lékařka, které se nelíbí, že pojišťovny vybírají peníze od lidí, ale pak jim nezajistí péči v místě bydliště, a ti za ní musí jezdit. „Měly by začínajícím lékařům něco nabídnout, například pomoci jim se zařízením ordinace, to dnes stojí kolem tří milionů,“ dodává Kučerová.

Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové mají ale velmi omezené možnosti. „Když vidíme, že někde lékař chybí, ve spolupráci s krajským úřadem vypisujeme výběrové řízení. Nemůžeme ale nikoho nutit ani přibírat nové pacienty, když má plnou kartotéku,“ doplnila.

Situaci v Liberci nechápe ani předsedkyně České ortodontistické společnosti Eva Šrámková. Liberec je podle ní mezi krajskými městy výjimkou, většinou mají nedostatek ortodontistů v okresních městech.

„Upozorňujeme na to už léta, ale nemáme na to žádný vliv. Pravidelně necháváme vypracovat studii, aby noví ortodontisté věděli, kde je vhodné si otevřít praxi. Tu a tam to někdo využije,“ dodává předsedkyně.