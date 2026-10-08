Asi chtěla zakrýt nevěru. Manžel ženy obviněné z vraždy novorozence promluvil

Žena, kterou policisté v pondělí zadrželi a obvinili, je ve vazbě, kam ji ve středu poslal soud. Pro jejího manžela jde o nečekanou ránu. Podle jeho slov si policisté přišli i pro něj do práce, ale krátce na to ho zase propustili.
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Policisté dopadli ženu, která hodila dítě do kontejneru. Sbírali DNA od místních
„Nikomu nic neřekla, ani rodičům, ani sousedé si ničeho nevšimli. Dělala, jako by nic. Dokonce když se to dítě v popelnici našlo, tak říkala: ‚Kdo mohl tak hroznou věc udělat?‘“ kroutil hlavou manžel zadržené ženy.
On ani nikdo v jejich okolí netušili, že je žena těhotná. „Nikomu nic neřekla, ani rodičům, ani sousedé si ničeho nevšimli. Dělala, jako by nic. Dokonce když se to dítě v popelnici našlo, tak říkala: ‚Kdo mohl tak hroznou věc udělat?“ popsal reportérovi CNN Prima NEWS manžel.
Svěřil se také s obavami o další osud jejich dětí. „Snad jim to nikdo nebude připomínat ve školce, ve škole, snad jim nikdo nebude nadávat. Už takhle mají zničený život,“ prohlásil.
Tvrdí také, že není otcem zavražděného dítěte. Byl totiž ve výkonu trestu a doma je přibližně tři měsíce.
Nyní si akorát domýšlí scénář, že mu žena byla nevěrná a takto to chtěl utajit. Kdyby mu o svém stavu řekla, tak by se prý o dítě postaral a neřešil, kdo je jeho skutečný otec.
Před dvěma týdny kriminalisté spustili v Rovensku plošný screening DNA. Zadržená žena podle manžela odběr DNA podstoupila dobrovolně.
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Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření
Tělo novorozence našla sběračka papíru v neděli 13. září v kontejneru nedaleko fotbalového hřiště. Podle některých místních byl slyšet dětský pláč. Údajně se jednalo o holčičku, která byla zabalená v dečce a uložená ve sportovní tašce s dvěma pruhy.
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25. září 2026