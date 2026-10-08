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Asi chtěla zakrýt nevěru. Manžel ženy obviněné z vraždy novorozence promluvil

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  18:05
O ničem jsem nevěděl, svěřil se ve čtvrtek novinářům manžel ženy obviněné z vraždy novorozence v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Na děti zůstal sám a má podezření, že manželka před ním tímto hrůzným činem chtěla zakrýt nevěru, řekl redakci CNN Prima NEWS. Podle něj je teď celá rodina v šoku.

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Žena, kterou policisté v pondělí zadrželi a obvinili, je ve vazbě, kam ji ve středu poslal soud. Pro jejího manžela jde o nečekanou ránu. Podle jeho slov si policisté přišli i pro něj do práce, ale krátce na to ho zase propustili.

Policisté dopadli ženu, která hodila dítě do kontejneru. Sbírali DNA od místních

„Nikomu nic neřekla, ani rodičům, ani sousedé si ničeho nevšimli. Dělala, jako by nic. Dokonce když se to dítě v popelnici našlo, tak říkala: ‚Kdo mohl tak hroznou věc udělat?‘“ kroutil hlavou manžel zadržené ženy.

On ani nikdo v jejich okolí netušili, že je žena těhotná. „Nikomu nic neřekla, ani rodičům, ani sousedé si ničeho nevšimli. Dělala, jako by nic. Dokonce když se to dítě v popelnici našlo, tak říkala: ‚Kdo mohl tak hroznou věc udělat?“ popsal reportérovi CNN Prima NEWS manžel.

Svěřil se také s obavami o další osud jejich dětí. „Snad jim to nikdo nebude připomínat ve školce, ve škole, snad jim nikdo nebude nadávat. Už takhle mají zničený život,“ prohlásil.

Kontejner, ve kterém ležel novorozenec. (25. září 2026)
Kontejner, ve kterém byl nalezen mrtvý novorozenec. (25. září 2026)
Policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová potvrdila, že policie dopadla matku zemřelého novorozence. (8. října 2026)
Kriminalisté odebírají vzorek pomocí dentálních tyčinek. (25. září 2026)
14 fotografií

Tvrdí také, že není otcem zavražděného dítěte. Byl totiž ve výkonu trestu a doma je přibližně tři měsíce.

Nyní si akorát domýšlí scénář, že mu žena byla nevěrná a takto to chtěl utajit. Kdyby mu o svém stavu řekla, tak by se prý o dítě postaral a neřešil, kdo je jeho skutečný otec.

Před dvěma týdny kriminalisté spustili v Rovensku plošný screening DNA. Zadržená žena podle manžela odběr DNA podstoupila dobrovolně.

Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření

Tělo novorozence našla sběračka papíru v neděli 13. září v kontejneru nedaleko fotbalového hřiště. Podle některých místních byl slyšet dětský pláč. Údajně se jednalo o holčičku, která byla zabalená v dečce a uložená ve sportovní tašce s dvěma pruhy.

25. září 2026

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