Místo mostu chceme tunel, zní z Rovenska. Obává se zplodin

S další variantou diskutované silnice přes Český ráj přišla skupina obyvatel z Rovenska pod Troskami. Občanská iniciativa I/35 Českým rájem šetrnější cestou přišla s návrhem, aby úsek silnice kolem obce vedl podzemním tunelem. Svoje stanovisko chtěla iniciativa představit na veřejném projednání, které ale musela kvůli covidu odložit.

„Naše občanská iniciativa vznikla v reakci na sdělení ministerstva životního prostředí. To letos v létě vydalo souhlasné stanovisko EIA, které se mohlo připomínkovat do 18. března. Vzhledem ke covidové situaci to nebylo fyzicky možné, pokoušeli jsme se zapojit elektronicky, ale i ti, co se jim podařilo připojit, tak se nestihli vyjádřit,“ sdělil za iniciativu Tomáš Zajíc.

Podle nich ministerstvo zcela pominulo jižní variantu a v dokumentu hovoří pouze o severní. „Ta je pro nás nešťastná už jen proto, že je Rovensko v dolíku a už teď se potýkáme s problémem kvůli zplodinám z topení. A teď by došlo ještě k dalšímu zahlcení hlukem a emisemi z dopravy. Nemluvě o tom, že silnice hyzdí celý Český ráj,“ vysvětlil Zajíc postoj iniciativy. Podle ní by byl tunel nejméně invazivním řešením nejen pro Rovensko, ale pro širší oblast Českého ráje.

„V dnešní době moderních technologií by měl tunel nejmenší dopad do krajinného rázu. Český ráj už nikdy další nebude,“ podotkl Zajíc. Tunel by podle něj jen kopíroval jižní variantu silnice. „Nezasahoval by do dalších území,“ dodal.

Záměrem iniciativy je momentálně informovat a variantu E2 v tunelu předložit k posouzení MŽP a ŘSD. „Dokud nebude vydáno územní rozhodnutí (dle harmonogramu příprav a realizace plánované na rok 2025), je možné do procesu příprav vstoupit,“ uvádí iniciativa ve svém prohlášení.

Základní technickou proveditelnost nové varianty podle ní prověřila Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu. Komunikovat chtějí podle Zajíce i s místními nebo krajskými orgány.

Podle starostky Rovenska Jiřiny Bláhové je ale nutné nejprve zjistit všechny plusy a minusy. „Nejsme proti, ale je to zatím ve fázi nápadu. Musím brát ohled i na ostatní obce, a nelze bránit jen vlastní dvorek,“ připomněla starostka. „Z mostu (varianta E1, poz. red.) nadšení samozřejmě nejsme,“ dodala Bláhová.

Podle vyjádření ŘSD byla plánovaná trasa E1, tedy severní, pečlivě projednávána s obcemi. „ŘSD ČR bude volit variantu E1 v souladu s danými podmínkami ve vydaném stanovisku vlivu na ŽP, které je závazné,“ uvedla mluvčí firmy Dana Zikešová.

Silnice zrychlí dopravu na Hradec

Nová silnice povede z Ohrazenic u Turnova do Úlibic a měla by tak zrychlit dopravní spojení směrem na Hradec Králové a odlehčit místním obcím, přes které v současnosti vedou tranzitní trasy.

O novém propojení se sousedním krajem se začalo hovořit před bezmála dvaceti lety. Projekt od počátku kritizovala řada místních obyvatel i ekologové, kteří poukazovali na narušení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Původně se uvažovalo o čtyřproudové „dálnici“ a vybíralo se z několika variant. Nakonec zvítězila trasa se severním obchvatem Rovenska pod Troskami.

Odsouhlasená trasa téměř kopíruje současnou silnici a měří 32,5 kilometru. Se zahájením stavby počítá Ředitelství silnic a dálnic v roce 2029. Náklady na projekt jsou podle informací ŘSD více než osm miliard korun bez daně.