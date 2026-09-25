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Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření

Jan Pešek
  19:02

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Kriminalisté odebírají vzorek pomocí dentálních tyčinek (ilustrační snímek). (25. září 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Kriminalisté rozplétají smrt novorozence v Rovensku pod Troskami. V pátek ráno začali odebírat vzorky DNA u místních žen, aby našli matku novorozence, která dítě porodila. První výsledky testů by měla policie znát během několika dnů.

Na náměstí v Rovensku pod Troskami duní hudba a voní grilované klobásy. Děti výskají na kolotočích nebo se cpou cukrovou vatou. Je pátek odpoledne a ve vzduchu visí víkend.

Ale postranní uličky křižují kriminalisté v terénních vozech. Vyšetřují smrt novorozence, kterého tu před téměř dvěma týdny našla sběračka papíru na dně kontejneru. Nyní přistoupili k plošným testům DNA, aby našli matku, která dítě přivedla na svět a následně se ho zbavila.

Po předchozím souhlasu státního zástupce můžeme překonat odpor, abychom se k tomu vzorku dostali.

Martin Müllervrchní komisař a vyšetřovatel krajské kriminálky

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