Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření

Na náměstí v Rovensku pod Troskami duní hudba a voní grilované klobásy. Děti výskají na kolotočích nebo se cpou cukrovou vatou. Je pátek odpoledne a ve vzduchu visí víkend.
Ale postranní uličky křižují kriminalisté v terénních vozech. Vyšetřují smrt novorozence, kterého tu před téměř dvěma týdny našla sběračka papíru na dně kontejneru. Nyní přistoupili k plošným testům DNA, aby našli matku, která dítě přivedla na svět a následně se ho zbavila.
Po předchozím souhlasu státního zástupce můžeme překonat odpor, abychom se k tomu vzorku dostali.