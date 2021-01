Led na stadionu v Lípě upraví moderní rolba, v bazénu bude lepší vzduch

Led na stadionu doposud upravovala třicet let stará rolba, která už ale pomalu dosluhovala. Novou rolbu za čtyři miliony korun do Sportareálu dodala firma TT-Ice Snow.

Další peníze tu město plánuje investovat do systému, který řídí vzduchotechniku. Už totiž není plně funkční.

Bazénu by hrozilo uzavření

„Pokud bychom k této opravě nepřistoupili, hrozilo by, že bychom nebyli schopni zajistit dostatečné větrání budovy. Tím bychom se vystavili riziku uzavření bazénu hygienickou stanicí nebo poškození konstrukce budovy vzhledem k neúměrnému hromadění páry v určitých částech komplexu. Jsem proto rád, že jsme společně s kolegy našli shodu a schválili zadávací podmínky pro veřejnou zakázku,“ uvedl radní pro sport, kulturu a cestovní ruch Michal Prokop.

Úkolem firmy, která veřejnou zakázku získá, bude nový systém nejen dodat, ale i zpracovat potřebnou projektovou dokumentaci a po instalaci zajistit servis zařízení po dobu deseti let.

„Můžeme mít pocit, že je zbytečné investovat peníze do objektu, který je nový. Je třeba si však uvědomit, že rekonstrukce Sportareálu probíhala v letech 2007-2008, což je již dvanáct let. Za tuto dobu některá zařízení již dosluhují a pokud chceme zachovat všechny služby pro naše občany, je nutné do oprav investovat,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.