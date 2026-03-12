Policie vyšetřuje smrt ženy a muže v krkonošském penzionu

Semilští kriminalisté vyšetřují smrt ženy a muže, které objevili v jednom z penzionů v krkonošském středisku Rokytnice nad Jizerou. Na webu o tom informovala krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová s tím, že k určení úmrtí poslouží soudní pitvy.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Nález dvou mrtvých osob v penzionu v Rokytnici nad Jizerou byl podle Sochorové na operační středisko ohlášen dnes v 09:30.

„Během prvotního šetření na místě události nebylo zjištěno, že by na jejich smrti měla podíl další osoba,“ doplnila policejní mluvčí.

Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

Okolnosti tragického případu vyšetřují kriminalisté. „Detailnější informace nebudeme v tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu šetření a s ohledem na rodiny zemřelých zveřejňovat,“ dodala Sochorová.

