Policie vyšetřuje smrt ženy a muže v krkonošském penzionu

Nález dvou mrtvých osob v penzionu v Rokytnici nad Jizerou byl podle Sochorové na operační středisko ohlášen dnes v 09:30.
„Během prvotního šetření na místě události nebylo zjištěno, že by na jejich smrti měla podíl další osoba,“ doplnila policejní mluvčí.
Okolnosti tragického případu vyšetřují kriminalisté. „Detailnější informace nebudeme v tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu šetření a s ohledem na rodiny zemřelých zveřejňovat,“ dodala Sochorová.