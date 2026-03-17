V Krkonoších vyroste obří hotel za miliardy, na pokoje se promění i bývalá tkalcovna

Matěj Klimša
  10:57
Na nový pětihvězdičkový hotelový komplex se mohou těšit turisté v Krkonoších. Poslouží k tomu areál bývalé textilní továrny Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Vybudovat ho chce společnost Trigema.

Plánovaný hotelový a rezidenční areál v Krkonoších nabídne více než 1300 lůžek a přes pět set parkovacích míst. Na pětihvězdičkový komplex se do pár let promění areál bývalé textilky v Rokytnici nad Jizerou. S plánem přišla společnost Trigema, která připravuje taky výstavbu nejvyššího mrakodrapu Česka v Praze. Bude mít tvar vraku lodi.

„S plánovaným rozvojem Rokytnice nad Jizerou vznikne podél Huťského potoka v přímé vazbě na Dolní náměstí nový projekt, který se bude skládat z aparthotelového komplexu a rezidenční části,“ přiblížil záměr předseda představenstva společnosti Trigema Marcel Soural. Areál zaujímá plochu přes 21 tisíc metrů čtverečních.

V Rokytnici nad Jizerou by měl vyrůst moderní hotel.
Textilní výroba v areálu skončila v roce 2006 a od té doby je opuštěný.
Součástí budou také apartmánové domy.
Firma zároveň na místě připravuje projekt krkonošské vesnice.
Jako hlavní budova hotelu poslouží právě původní tkalcovna a nabídne zhruba 140 hotelových pokojů, kongresový sál, vodní a saunový svět a restauraci.

„Přímo před hotelem vznikne nová zastávka skibusu, který návštěvníky doveze až na sjezdovku. Veškeré parkování se bude odehrávat pod zemí v parkovacích garážích,“ doplnil Soural s tím, že výstavba má začít v příštím roce. Dokončení je naplánované na rok 2029. První hosty by hotel mohl uvítat na přelomu roku 2029 a 2030.

Tkalcovna chátrá dvacet let

U projektu se aktuálně posuzuje jeho vliv na životní prostředí (EIA). „Je to věc, která se u tohoto nevyužitého rozpadlého brownfieldu řeší už dlouho. Vždy bylo zájmem vybudovat tam hotel se službami, které v Rokytnici chybí. Jednáme s investorem,“ popsal starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš.

Kromě turistů by do města hotel přinesl i lepší pracovní nabídku. „Podle dostupných informací tam má vzniknout sto až sto padesát pracovních míst. Přinese to sem i chybějící služby. Od aquacentra, kongresových sálů po restaurace a navazující služby na hotelový provoz, které tu taky chybí,“ nastínil starosta.

V minulosti byla v areálu mechanická tkalcovna Seba. „Textilní výroba v areálu skončila v roce 2006 a od té doby je opuštěný. Dvacet let tedy jen chátrá a tomu odpovídá i dnešní stav,“ objasnil Soural z firmy Trigema a dodal, že součástí komplexu budou ještě tři apartmánové domy.

„Současně s hlavní budovou hotelu vytvoří nové Tkalcovské náměstí s množstvím retailových ploch. Apartmány rozšíří nabídku hotelu o zhruba sedmdesát prémiových rezidencí,“ vysvětlil Soural.

Budoucí majitelé apartmánů si zároveň budou moct vybrat, jestli bude sloužit jen pro vlastní účely, nebo ho umístí do programu zpětného pronájmu.

Krkonošská vesnice

Trigema zároveň v lokalitě připravuje ještě takzvanou krkonošskou vesnici. „V přímé vazbě na připravovaný aparthotelový komplex v Rokytnici nad Jizerou vznikne rezidenční projekt o 225 bytových jednotkách umístěných v deseti bytových domech,“ vylíčil Soural s tím, že vlastníci budou moct využít parkování v podzemních garážích.

„Dále projekt nabídne směrem do ulice komerční jednotky, živé i klidné vnitrobloky a množství přírodních herních prvků s přímou vazbou na Huťský potok,“ pokračoval Soural, který předpokládá, že výstavba celého areálu vyjde zhruba na tři a půl miliardy korun.

Nejde o první pokus přebudovat areál bývalé textilky na hotelový komplex. Záměr ale ztroskotal před více než deseti lety. Město následně odkoupilo bývalou závodní jídelnu zkrachovalé textilní společnosti Rotextile, která stojí v blízkosti areálu. Zastupitelé z ní chtěli vybudovat nový kulturní dům.

„Zastupitelstvo schválilo, že ten záměr opouštíme, budeme ho řešit spíš v rámci rekonstrukce areálu základní školy, a to formou víceúčelového sálu spojeného s tělocvičnou,“ poznamenal starosta Matyáš a dodal, že se jídelna do budoucna prodá. „Investiční náklady na přestavbu budovy by se v tuto chvíli šplhaly přes sto milionů korun, což je pro město nedosažitelné,“ uzavřel.

Hotel vyroste v Rokytnici nad Jizerou.

