Láska i drama v Rokytnici. Do kin míří nová komedie, filmaře potrápilo počasí

„Drtivou většinu filmu jsme natáčeli v Rokytnici nad Jizerou a v jejím okolí. Jednu z hlavních rolí sehrála Benátecká chalupa, kam se jezdí hodně na školy v přírodě,“ vypráví režisér filmu Na horách Rudolf Havlík, který myšlenku na horský film nosil dlouho v hlavě.
„Vždycky jsem chtěl točit na horách o Horské službě, horské filmy jsem miloval. Je to náročné, ale po letech zkušeností jsme dospěli k tomu, že už jsme schopní ten film zpracovat tak, abychom se s tím poprali se ctí.“
Nová romantická komedie vypráví o Lucii, mladé ženě z města, která zdědí horskou chatu po svém odcizeném biologickém otci, bývalém náčelníkovi Horské služby. Proto přijíždí do hor, ale místo prázdné chalupy v ní nachází záchranáře Matěje, jeho psa Bedřicha a další obyvatele, kteří objekt spravují jako ubytovnu pro školy v přírodě.
Akční scéna na skalách
Jako Lucie se představí Aneta Krejčíková, Matěje ztvárnil Igor Orozovič. „Museli jsme podstoupit náročný lezecký a záchranářský výcvik. Chodili jsme na lezeckou stěnu a učili jsme se, jak někoho snést ze skály,“ popisuje vznik filmu Orozovič, kterého v horách čekalo nejedno drama. A ne všechna byla plánovaná.
„Největší akční scénu, záchranu dětí na skalách na Stráži, nám pěkně zkomplikovalo počasí. Ráno začalo sněžit a než jsme se dostali nahoru, tak napadlo půl metru sněhu. To se nám moc nehodilo, protože ve scénáři byla napsaná bouřka. Všechno bylo namrzlé, nikdo nemohl lézt po skalách. Ale naštěstí jsme tam měli kluky z Horské služby, kteří nám pomohli a poradili, jak to nakonec udělat,“ doplňuje Orozoviče režisér Havlík.
Jednu z vedlejších postav, správce chalupy, ztvárnil Ondřej Pavelka. „Asi před rokem jsem si koupil čtyřkolku a v tomto filmu jezdím taky na čtyřkolce. Takže tuto dovednost, kterou jsem ve svém pozdním věku nabyl, jsem trošku zužitkoval,“ svěřuje se herec Národního divadla a popisuje, jak se liší současné natáčení od toho, které zažil zamlada.
„Kdysi jsem točil jeden film v Tatrách. Ráno kameraman vystrčil hlavu z okna, podíval se na oblohu a řekl: Kluci, dneska to nepůjde. A tohle dělal čtyři dny po sobě. Ale dnes už to nejde. Film Na horách měl být natáčený v podzimní atmosféře, kde panují mlhy, fouká vítr a trochu prší. Ale nám do toho půl dne sněžilo a půl dne svítilo slunce. O to obtížnější je to potom pro kluky a holky ve střižně.“
První diváci už film zhlédli exkluzivně na pondělní předpremiéře v Tanvaldu. Další promítání s delegací proběhne tuto sobotu v Jilemnici a 20. listopadu v Rokytnici. Oficiální premiéru má snímek Na horách 27. listopadu.