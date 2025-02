Zájem o kulturu byl loni rekordní, živo bude v Libereckém kraji i letos

Nevídaný příliv návštěvníků zažily v loňském roce mnohé z příspěvkových organizací Libereckého kraje. Celkem do nich zavítalo na 900 tisíc lidí. Čím chtějí udržet zájem lidí a jaké projekty letos plánují?

Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVKLI), která loni opětovně dosáhla na statistiky podobné roku 2019, tedy před covidovou pandemií, chystá letos vlastní digitální pracoviště. Za více než 3,3 milionu korun pořídí hardware a software, díky nimž zlepší ochranu kulturního dědictví regionu. Zkrátka nepřijde ani veřejnost, která k dokumentům získá lepší přístup.

„Slibujeme si od toho zefektivnění a zrychlení digitalizačních procesů. Dosud jsme digitalizaci prováděli dodavatelsky, což není pružné. A rádi bychom zvýšili i ochranu dokumentů, které budeme digitalizovat,“ zamyslela se ředitelka KVKLI Dana Petrýdesová.

Konstatovala, že stávající hudební knihovna prochází transformací, protože půjčování hudby na zvukových nosičích je passé. Nově se zaměří na hudbu a umění, technologie i volnočasové aktivity pro mládež. Mladí lidé se v inspirativním prostředí budou moci „zašít“, věnovat se rukodělným a kreativním činnostem, seznámit se s hudebními novinkami nebo si půjčit noty a společenské hry.

„Přibudou také digitální nástroje, robotické hračky, brýle s virtuální realitou, 3D tiskárny, které si budou moci zájemci prohlédnout a vyzkoušet si, jak fungují,“ dodala Petrýdesová. Všichni zájemci – nejen z řad registrovaných návštěvníků – si mohou půjčit také drobné hudební nástroje. „Máme základ asi třicet nástrojů a jejich výčet budeme rozšiřovat,“ uvedla s tím, že kreativní knihovna se otevře první týden v únoru.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, které má ve svých sbírkách přes 600 tisíc předmětů, zažívá rozvojový boom. Největším projektem, jež letos chystá, je revitalizace tří objektů včetně Červeného domu u vodního hradu Lipý v České Lípě.

Cesty Karla Hynka Máchy

Na Vísecké rychtě v Kravařích, která se otevře až příští rok, zajišťuje výměnu střechy. Také zde vznikne stálá expozice o chalupářství a záchraně chalup v pohraničí. Novou střechu i krov dostane i pobočka muzea v Doksech.

„Připravíme novou expozici o Máchově kraji. Návštěvník by do něj měl vstoupit prostřednictvím cest Karla Hynka Máchy,“ předestřel ředitel muzea Zdeněk Vitáček.

O tradiční akce, jakými jsou Řezbářské sympozium v Doksech nebo Velikonoce na Vísecké rychtě, ani letos návštěvníci nepřijdou. Jen se dočasně přesunou do hlavní budovy muzea v České Lípě.

Zvýšenou návštěvnost eviduje i botanická zahrada v Liberci. Za loňský sedmitisícový nárůst podle ředitele Václava Lenka mohou výstavy, které začali pořádat v průběhu celého roku.

„Usiloval jsem o to, abychom přivedli návštěvníky i v lednu, únoru a březnu, což jsou pro botanickou slabé měsíce. K vidění jsou jen skleníkové rostliny a zbytek bývá pod sněhem a nepříliš atraktivní,“ vysvětlil Lenk. Že šlo o krok správným směrem, dokazuje loňská statistika. Botanickou navštívilo 76 tisíc lidí.

V roce 2025 začne odkládaná rekonstrukce skleníků, pro niž se loni nepodařilo najít vhodnou firmu. Botanická chce investovat i do nové identity. Ta by se mohla promítnout nejen na logu, ale také na mobiliáři, například na novém vstupu. Nadto se bude instituce ucházet o registraci národní sbírky masožravých rostlin.

„Tato skupina rostlin má v našich sbírkách významné zastoupení a je tedy jasným adeptem pro registraci,“ uvedl Lenk. Do budoucna se bude botanická snažit zaregistrovat i další skupiny rostlin.

Větší pavilon pro žirafy

Mezi návštěvníky zoologické zahrady v Liberci se už loni proplétala menší nákladní auta převážející stavební materiál. Přestavby probíhají i nadále – dělníci opravují střechy, zázemí i výběhy. Pokračuje také rekonstrukce Kulturně kreativního centra v Lidových sadech.

„Zatímco stavební práce jsou v plném proudu, odborní zaměstnanci kulturního domu se již začali školit na obsluhu nového technického audiovizuálního vybavení,“ prozradil ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Mezi další významné projekty zařadil rekonstrukci pavilonu žiraf, jejichž výběh by se měl zdvojnásobit. Stavba si vyžádá převoz žiraf do jiné zoo i přesuny zvířat v areálu. Hotová by mohla být před začátkem letní návštěvnické sezony 2026. Samostatným projektem je pak Údolí ohrožené divočiny, které zoo podstatně rozšíří.

Rekordní návštěvnost v roce 2024 zaznamenalo Severočeské muzeum v Liberci (MUZA), což se projevilo na dosud nejvyšším zisku na dobrovolném vstupném. MUZA vsadila na expozici Kniha o Jizerských horách od Miloslava Nevrlého a na fenomén trampingu.

„Trampové jsou skvělá muzejní cílová skupina. Sednou na vlak a jedou se přes celou republiku podívat na trampskou výstavu,“ pochvaloval si zástupce ředitele Ivan Rous.

V únoru představí muzeum dílo zapomenutého frýdlantského fotografa Gotfrieda Wurbse, který dokumentoval krásy severních Čech ve 20. až 40. letech minulého století. MUZA připomene také osmdesátileté výročí od konce druhé světové války.

Galerie přilákala 53 tisíc lidí

Svůj historický rekord loni pokořila i Oblastní galerie Liberec (OGL). Výrazný nárůst návštěvnosti atakoval hranici 53 tisíc. Podle ředitele Filipa Suchomela to má na svědomí jednak spolupráce s Designblokem na projektu Cosmos a také výstava, na níž představili svá díla životní partneři Rosa Loy a Neo Rauch.

„Kromě výstav posilujeme edukační aktivity, na které se dál zaměřujeme i v letošním roce. Chceme oslovit rodiny s nejmenšími dětmi,“ shrnul Suchomel.

Letos OGL uspořádá čtrnáct výstav, mezi nimiž vynikne expozice věnovaná maďarské umělkyni Zsófii Keresztes, která pracuje se skleněnými mozaikami, nebo výstava japonského kaligrafa Kodžiho Kakinumy.

„Tento projekt pro nás bude vekou výzvou, neboť všechna díla budou muset putovat tisíce kilometrů, aby se k nám do Liberce dostala,“ svěřil ředitel OGL, podle nějž podobně jako jiné liberecké instituce hledá galerie novou identitu. Zaměří se především na změnu názvu ve prospěch lázní, v nichž se nachází. S tím je spojené nové logo i změna webových stránek. „Teď probíhá finální kontrola, spustíme je během března. Budou pro návštěvníky mnohem přívětivější,“ slíbil Suchomel.

Zabodovaly krystaly

Za loňskou nejvyšší návštěvností v dějinách turnovského Muzea Českého ráje stojí podle ředitele Jana Prostředníka atraktivní výstavy a témata, stejně jako doprovodné programy a edukace.

Tamější expozice věnovaná krystalům dosáhla ocenění za druhé místo v Národní soutěži muzeí za rok 2023. „Loňský rok byl ve znamení velké rekonstrukce expozice Lidová kultura v Pojizeří, která byla zavřená,“ upozornil ředitel s tím, že ve čtvrtek 6. února 2025 v 17 hodin byla slavnostně otevřena.

Mezi novými zmínil výstavy Cesta skončila pod Huascaránem nebo O (ne)pobití Sasíků pod Hrubou Skálou.