Příběh jako od Čapka. Rodina ze Sudet bojovala proti Hitlerovi

Karel Čapek napsal divadelní hru Matka v roce 1938. Líčí v ní osudy ženy, jejíž synové umírají a ona nakonec i toho posledního posílá do do boje s nepřítelem a vkládá mu do rukou zbraň. Téměř totožný příběh se ale ve stejný čas odehrál doopravdy a hlavní roli v něm sehráli skuteční lidé z masa a kostí. Matka a jejích šest synů byli Sudetští Němci, přesto bojovali proti Hitlerovi.