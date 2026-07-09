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Pomáhá lidem s demencí i autismem. Sociální robot využívající AI zaujal v Evropě

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  10:38
Sociálního robota „Robica“, který v Libereckém kraji dělal společnost lidem s autismem, demencí nebo fyzickým postižením, ocenili odborníci na červnovém EDIH Summit 2026 v Bruselu. Sociální projekt na bázi umělé inteligence uspěl mezi více než sedmi desítkami konkurentů z celé Evropy.

Robot se stal v sociálních zařízeních napříč krajem součástí terapie a cvičení, zapojoval se do aktivit s klienty, které rozvíjely jejich komunikaci, soustředění a motorické schopnosti.

Robot se v sociálních zařízeních napříč krajem zapojoval se do aktivit s klienty, které rozvíjely jejich komunikaci, soustředění a motorické schopnosti.
Robot se v sociálních zařízeních napříč krajem zapojoval se do aktivit s klienty, které rozvíjely jejich komunikaci, soustředění a motorické schopnosti.
Sociální robot s umělou inteligencí uspěl mezi více než sedmi desítkami konkurentů z celé Evropy.
Sociální robot s umělou inteligencí uspěl mezi více než sedmi desítkami konkurentů z celé Evropy.
Robot Robic je navržený speciálně pro terapeutické účely a provází klienty během denních činností.
8 fotografií

„Šlo přitom o jedno z prvních využití sociálního robota s umělou inteligencí v českých sociálních službách,“ poznamenal Jiří Vojtěch, marketingový manažer Evropského digitálního inovačního hubu EDIH Northeast.

Robot uspěl v silné evropské konkurenci

Robic sbírá a vyhodnocuje reakce klientů při cvičení i aktivitách a pomocí AI poskytuje zpětnou vazbu personálu. Slouží jako podpora terapeutických a aktivizačních činností, nenahrazuje však lidskou péči.

„Máme obrovskou radost, že projekt z Libereckého kraje zaujal v tak silné evropské konkurenci. Nejde přitom jen o ocenění jedné technologie,“ zmínil náměstek hejtmana pro strategický rozvoj Edvard Kožušník, podle nějž evropská odborná veřejnost spatřuje výhody také v převedení inovací z laboratoří do reálného života.

„Podařilo se dostat certifikovanou evropskou technologii od španělské firmy Inrobics přímo do sociálních služeb a ověřit její přínos v každodenní práci s klienty. A to jak u nás, tak ve Španělsku,“ uvedl Petr Dobrovský, jednatel Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje, která Robica zapojovala v sociálních zařízeních v regionu.

Naslouchá i motivuje. Při terapii lidí s autismem či demencí pomáhá robot

Testovali jej například v Domově a centru denních služeb v Jablonci nad Nisou, v Domově Raspenava či Jedličkově ústavu v Liberci. Kraj bude v návaznosti na pozitivní zkušenosti financovat i další pronájem robota.

„Klienti s Robicem často cvičí raději než s pečovatelkami, pro které je to určité odlehčení od náročné práce,“ zdůvodnila radní kraje pro sociální oblast Anna Provazníková, proč se po pilotním testování kraj rozhodl technologii nadále využívat.

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