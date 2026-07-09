Robot se stal v sociálních zařízeních napříč krajem součástí terapie a cvičení, zapojoval se do aktivit s klienty, které rozvíjely jejich komunikaci, soustředění a motorické schopnosti.
„Šlo přitom o jedno z prvních využití sociálního robota s umělou inteligencí v českých sociálních službách,“ poznamenal Jiří Vojtěch, marketingový manažer Evropského digitálního inovačního hubu EDIH Northeast.
Robot uspěl v silné evropské konkurenci
Robic sbírá a vyhodnocuje reakce klientů při cvičení i aktivitách a pomocí AI poskytuje zpětnou vazbu personálu. Slouží jako podpora terapeutických a aktivizačních činností, nenahrazuje však lidskou péči.
„Máme obrovskou radost, že projekt z Libereckého kraje zaujal v tak silné evropské konkurenci. Nejde přitom jen o ocenění jedné technologie,“ zmínil náměstek hejtmana pro strategický rozvoj Edvard Kožušník, podle nějž evropská odborná veřejnost spatřuje výhody také v převedení inovací z laboratoří do reálného života.
„Podařilo se dostat certifikovanou evropskou technologii od španělské firmy Inrobics přímo do sociálních služeb a ověřit její přínos v každodenní práci s klienty. A to jak u nás, tak ve Španělsku,“ uvedl Petr Dobrovský, jednatel Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje, která Robica zapojovala v sociálních zařízeních v regionu.
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Naslouchá i motivuje. Při terapii lidí s autismem či demencí pomáhá robot
Testovali jej například v Domově a centru denních služeb v Jablonci nad Nisou, v Domově Raspenava či Jedličkově ústavu v Liberci. Kraj bude v návaznosti na pozitivní zkušenosti financovat i další pronájem robota.
„Klienti s Robicem často cvičí raději než s pečovatelkami, pro které je to určité odlehčení od náročné práce,“ zdůvodnila radní kraje pro sociální oblast Anna Provazníková, proč se po pilotním testování kraj rozhodl technologii nadále využívat.