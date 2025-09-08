Devětačtyřicetiletá Renata z Jablonce nad Nisou (příjmení si nepřála zveřejnit, ale redakce je zná) vyrazila na koncert Robbieho Williamse už potřetí. Když ale v neděli stála před pražskou O2 arénou, ani zdaleka netušila, že se její tvář objeví na několik minut na všech obrazovkách a světová hvězda jí bude zpívat, že ONA je ta pravá (She’s the One).
Jak velká jste fanynka Robbieho Williamse? Co pro vás znamená?
Fandím mu od doby, co opustil Take That a vydal se na sólovou dráhu. Nejsem ten typ, že bych znala letopočty, kdy vydal které album, ale když mám splín nebo mám radost, hraje Robbie Williams.
Vůbec nevím, proč jsem říkala, že jsem ze severu a proč jsem na tom tak trvala! Místo abych řekla Jablonec...