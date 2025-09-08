Robbie Williams zpíval jenom pro ni. Voní jako superstar, říká fanynka z Jablonce

Premium

Fotogalerie 15

Robbie Williams si na koncertě v Praze vyhlédl fanynku z Jablonce nad Nisou. | foto: screenshot videa OČKO TV

Jan Pešek
  18:48
Přes noc se stala známou nejen v České republice, ale i za hranicemi. Paní Renatu z Jablonce nad Nisou si mezi tisíci fanoušky vybral na svém koncertu v Praze Robbie Williams, aby s ní pohovořil, políbil ji a nakonec jí věnoval píseň. „Myslím si, že z toho budu ještě léta žít,“ říká Renata, která po strop zaplněnou O2 arénu pobavila i tím, jak vtipně zakončila rozhovor se světovou hvězdou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Devětačtyřicetiletá Renata z Jablonce nad Nisou (příjmení si nepřála zveřejnit, ale redakce je zná) vyrazila na koncert Robbieho Williamse už potřetí. Když ale v neděli stála před pražskou O2 arénou, ani zdaleka netušila, že se její tvář objeví na několik minut na všech obrazovkách a světová hvězda jí bude zpívat, že ONA je ta pravá (She’s the One).

Jak velká jste fanynka Robbieho Williamse? Co pro vás znamená?
Fandím mu od doby, co opustil Take That a vydal se na sólovou dráhu. Nejsem ten typ, že bych znala letopočty, kdy vydal které album, ale když mám splín nebo mám radost, hraje Robbie Williams.

Vůbec nevím, proč jsem říkala, že jsem ze severu a proč jsem na tom tak trvala! Místo abych řekla Jablonec...

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

Filmaři točí v Českém ráji, zamilovaný Mišík zažije drama na Troskách

Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.

Robbie Williams zpíval jenom pro ni. Voní jako superstar, říká fanynka z Jablonce

Premium

Přes noc se stala známou nejen v České republice, ale i za hranicemi. Paní Renatu z Jablonce nad Nisou si mezi tisíci fanoušky vybral na svém koncertu v Praze Robbie Williams, aby s ní pohovořil,...

8. září 2025  18:48

Auto na Semilsku se dvakrát samo rozjelo, těžce zranilo řidiče a starší ženu

Špatně zabrzděný osobní automobil se během setkání dvou spřízněných rodin na Semilsku samovolně rozjel z kopce a přejel jeho jednapadesátiletého řidiče. Po chvíli se stejné vozidlo znovu rozjelo a...

8. září 2025  18:18

Recidivista přepadl zezadu na ulici dva seniory, v rejstříku má už 18 záznamů

Z loupežného přepadení dvou seniorů v Jablonci nad Nisou obvinili kriminalisté dvaačtyřicetiletého recidivistu. V rejstříku trestů má už 18 záznamů za majetkovou i násilnou trestnou činnost.

8. září 2025  13:44

Nejstrmější trať v Česku má novou ozubnici, montéři oživili polozapomenuté postupy

Na nejstrmější trati v Česku dělníci po desítkách let položili novou ozubnici. Museli si přitom osvojit postupy, které se běžně nepoužívají. Takzvaná Kořenovská zubačka je totiž jediná v Česku....

8. září 2025  11:49

Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Loni v létě se mu zhroutil svět a bojoval v nemocnici o život. Teď je osmnáctiletý útočník Adrien Bartovič zpátky a v Liberci bojuje o místo v extraligovém A-týmu.

8. září 2025  11:17

Nejdřív pivo, pak triatlon. Všelibice znají recept na drsňáka

Každý závodník vypije půl litru piva a pak se vrhne do bazénu. Tak vypadá start triatlonu ve Všelibicích na Liberecku. Letos se ho zúčastnilo osmnáct lidí, od dětí po dospělé. Startovala i jedna žena.

7. září 2025  14:17

Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z...

6. září 2025

Agresivní osel byl nevyužitelný k rozmnožování, zaskočit musel samec z Liberce

Hřebec osla somálského v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem byl příliš agresivní, liberečtí chovatelé proto vypomohli východočeským kolegům a narychlo jim zapůjčili svého chovného samce Rehaniho. V...

6. září 2025  8:18

Rodinné poradně chybí peníze na psychology, děti nemají kam jít

Denně volají rodiče s prosbou o pomoc pro děti, které trpí úzkostmi, sebevražednými myšlenkami nebo sebepoškozováním. Organizace Rodina v centru v Novém Boru ale od srpna nové klienty nepřijímá....

5. září 2025  16:23

Nová hala na sůl vystačí i v krutých zimách, konstrukci ochrání sibiřský modřín

Technické služby města Liberec vstoupí do letošní zimy s novou halou na posypovou sůl. Její stavba trvala téměř tři čtvrtě roku, přišla na více než 41 milionů korun a po 30 letech nahradila původní...

5. září 2025  10:04

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

4. září 2025  16:14,  aktualizováno  18:19

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

4. září 2025  16:03,  aktualizováno  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.