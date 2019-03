Nad Jizerou bude turistická perla, zrodí se ze dvou stezek

„Bude dlouhý asi dvanáct kilometrů. K jeho vytvoření by stačily menší úpravy v horní části Kamenického stezky, které by ani nestály moc peněz,“ říká předsedkyně semilských turistů Zdena Marková. „Letos uplyne sto deset let od otevření Riegrovy stezky. Její propojení s Kamenického stezkou by se k oslavám hodilo.“

Okruh složený z obou stezek povede nad řekami Jizera a Kamenice. Procházel by kolem 544 metrů vysokého kopce Měděnec s Myší skálou, odkud se rozprostírá nádherný pohled především na Železnobrodsko. Výstup na Myší skálu ale zatím vyžaduje velkou opatrnost. Strmou kamenitou cestu nechrání zábradlí, jen místy se lidé mohou přidržet řetězů. Rodiny s malými dětmi by měly raději tuto skálu ze svého výletu vynechat a pouze pod ní prokráčet.

V zimě hrozí pády do řeky

„V zimě není úplně bezpečná ani Riegrova stezka a nedoporučuji na ni chodit,“ upozorňuje Marková. Při střídání teplot nad nulou a pod nulou se na cestě tvoří vysoká vrstva ledu a turistům hrozí pády do strmého kaňonu Jizery.

„Rádi bychom Riegrovu stezku na některých místech alespoň trochu rozšířili, umístili tam nové lavičky a přidělali zábradlí na další místa,“ uvádí Marková „Nebude to ale levné.“

Pozemky, kde se nachází Riegrova i Kamenického stezka, koupilo nedávno od církve město Semily. Zaplatilo více než čtyři miliony korun. Podle semilské starostky Leny Mlejnkové má Riegrova stezka mimořádný význam pro obyvatele města i pro turisty.

Radnice proto počítá v nejbližší době s opatřeními, která povedou ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Půjde například o kácení stromů v jejím okolí. Kamenického stezka prochází vysoko nad Riegrovou. Začíná v Podspálově u soutoku Kamenice s Jizerou. Navazuje na Palackého stezku, jež kopíruje Kamenici a přes Jesenný a Návarov vede do Plavů.

U stezky vztyčí bustu

Na Kamenického stezce leží kromě Myší skály ještě další skalní vyhlídky – Peretka, Jiřička, Kopáňka, U Peršinky, U Bakala a U Bukového mezníku. Stezka nese jméno semilského rodáka Jana Kamenického, průkopníka turistiky na Semilsku a autora turistických a cestovatelských publikací. Vznikla v roce 1941 a Kamenický nechyběl u jejího otevření.

„Oslava sto desátého výročí otevření Riegrovy stezky proběhne 21. září,“ podotýká Marková. „Odhalíme tam bustu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Semily a Riegrovu stezku navštívil jako prezident v roce 1922.“

S Riegrovou stezkou si připomene 110 let od svého založení také semilský Klub českých turistů. „Vznikl hlavně kvůli jejímu vybudování,“ konstatovala Marková. „Dříve byly místní kluby turistů něco jako cestovní kanceláře, staraly se o cestovní ruch. Provozovaly noclehárny, nasmlouvávaly nebo zajišťovaly turistům ubytování do hotelů, hostinců, horských chat a do soukromí.“

Semilský klub turistů čítal před druhou světovou válkou 300 členů. Teď jich sdružuje kolem 50. Loni uspořádal s pomocí turistů z Vysokého nad Jizerou, Benešova u Semil a Jilemnice celostátní sraz Za posledním puchýřem. Sjelo se na něj 2000 turistů z Česka, Slovenska, Polska a Německa.