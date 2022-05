Chlapec, do kterého narazila řidička na přechodu, se bojí chodit ven

Nehoda se stala 29. dubna kolem čtvrt na čtyři odpoledne na křižovatce ulic Hodkovická, Vratislavická a Dr. M. Horákové v Liberci. Ve směru z Hodkovické do Vratislavické narazila řidička do jedenáctiletého chlapce, který utrpěl bolestivé zranění i psychický šok.

„Rentgen prokázal, že má žebra, kotník a nárt naštěstí jen naražené, ale i přesto si bolesti užil až dost. Navíc se jedná o hocha, který trpí syndromem ADHD, a tato událost jeho psychický stav zhoršila natolik, že od nehody odmítá vycházet z domova, protože se venku necítí bezpečně,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Řidička měla blonďaté vlasy dlouhé po ramena, bylo jí kolem 35 let. Jela pravděpodobně ve Fabii Combi modré nebo zelené barvy. „Na zadní sedačce vozí dítě ve věku do deseti roků. Zdá se tedy, že i ona je matka. O to víc je zarážející, že chlapce, kterému ublížila, do nemocnice neodvezla,“ poznamenala Baláková.

Policie zahájila ve věci úkony trestního řízení pro přečiny ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Po ženě nyní pátrá.