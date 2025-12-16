Provinilec na sebe upozornil schováváním se v autě, pak policii zběsile ujížděl

  16:20
Až dva roky vězení hrozí muži, který se minulý týden pokoušet ujet policistům na Jablonecku. Upozornil na sebe, když se v odstaveném voze schovával za palubní desku. Následovala honička zakončená havárií. Muži nepomohl ani úprk z auta.

KRIMI

Čtyřiatřicetiletý zaujal okolo projíždějící hlídku 8. prosince odpoledne na parkovišti ve Smržovce naproti pekařství v Hlavní ulici.

„Podezřelý na sebe stáhl pozornost policistů tím, že se snažil v zaparkovaném voze Volvo S60 schovat pod palubní desku tak, aby nebyl uvnitř vidět. Policisty tímto nestandardním chováním upozornil natolik, že se rozhodli ho zkontrolovat a na nejbližším vhodném místě se otočili a jeli k uvedenému parkovišti zpět,“ říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Řidič se zákazem řízení, který se snažil ve vysoké rychlosti ujet policistům, nezvládl řízení a havaroval.
Muž začal policistům ujíždět směrem na Hamrska. Úzkou silnicí jel místy rychlostí přesahující 150 km/h. Z videa je patrné, že se řidič musel vyhnout několika protijedoucím vozům.

„Ovšem v zatáčkách v centru obce už řízení vozidla nezvládl a havaroval. Poté z havarovaného vozu začal ještě utíkat. Policisté, kteří ho ve vysoké rychlosti pronásledovali, ho také při útěku úspěšně nedaleko místa dopravní nehody zadrželi,“ pokračuje Sochorová.

Odmítl test na drogy

Policisté následně zjistili, že muž má zákaz řízení motorových vozidel do března příštího roku. Alkohol u něj vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

„Provedení orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek však již podezřelý odmítl a následně odmítl i lékařské vyšetření spojené s odběrem krve,“ zmiňuje mluvčí.

Muži nyní za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky. „V souvislosti s tímto případem děkujeme za spolupráci všem řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu, kteří obezřetně reagovali na nebezpečnou jízdu podezřelého a současně umožnili bezpečný průjezd policistům se služební vozidlem,“ dodává Sochorová.

Řidič havaroval v Hamrskách.

